Jetzt aber wirklich: Diese Frau sitzt in einem Formel-1-Cockpit

Budapest (Ungarn) - In der Formel 1 tut sich was, um wieder eine Frau auf die Rennstrecke zu bringen. Für das Ex-Team von Sebastian Vettel (36), Aston Martin, hatte Jessica Hawkins (28) einige Testfahrten absolviert.

Fernando Alonso (42) sorgt mit seinen Erfolgen in dieser Saison bei Aston Martin für gute Laune. In der WM steht der Spanier auf Platz vier. © KAZUHIRO NOGI / AFP

Auch der Teamchef von Aston Martin war sehr zufrieden. Mike Krack (51) zeigte sich von Jessicas Vorbereitung und Leistung beeindruckt. "Sie hat unglaublich hart mit unserem Simulator-Team gearbeitet", sagte der Luxemburger.

Auch der Aston-Entwicklungschef war begeistert. "Insgesamt hat Jessica ein ausgezeichnetes Testprogramm mit einer sehr professionellen Einstellung durchgeführt", so Robert Sattler.

Die Formel 1 versucht, die Königsklasse für Frauen zu öffnen, etwa durch die Unterstützung der F1-Academy, einer Art abgespeckten Formel 1, wo nur Frauen starten, unter anderem auch Jessica Hawkins.

Die F1-Academy wird zusammen mit allen Formel-1-Teams in der kommenden Saison ein neues Konzept einführen. Laut BBC wird jedes F1-Team eine Fahrerin nominieren, die im Namen des Rennstalls in einem Boliden in den Teamfarben an der Meisterschaft teilnimmt. Die verbleibenden fünf Startplätze sollen von anderen Formel-1-Partnern nominiert und unterstützt werden.

Die letzte Frau, die an einem Rennwochenende teilgenommen hatte, war 1992 Giovanna Amati (64, Italien), die aber in der Qualifikation scheiterte.