"Max ist in einer Horror-Show": Red Bull nach zwei Rennen nur im Mittelfeld

Shanghai - Grauenvoller Start in die Saison für Red Bull und den vierfachen F1-Weltmeister Max Verstappen (28). In Australien fuhr der Niederländer nur auf Rang sechs und beim China GP am letzten Wochenende musste er das Auto elf Runden vor Schluss aufgrund eines Kühlungsproblems abstellen.

Red Bull hat nach zwei Rennen nur zwölf Punkte auf dem Konto. © Andy Wong/AP POOL/AP/dpa

"Max ist in einer Horror-Show. Ich hab seine Onboard-Kamera gesehen und das Auto sieht schrecklich zu fahren aus", sagte sogar Mercedes-Teamchef Toto Wolff (54) im Anschluss des Rennens. Der Red Bull ist aktuell nur das viertschnellste Auto und hat enorme Probleme mit der Balance.

Auch wenn Verstappen durchaus als einer der größten Fahrer aller Zeiten diskutiert werden darf, braucht auch er ein Auto, das auf lange Sicht zumindest in Reichweite der Konkurrenz ist. Mit Blick auf diese zwei letzten Wochen lässt sich sagen, dass Red Bull fast schon im Mittelfeld angekommen ist. In der Rangliste stehen sie nur auf Platz fünf, hinter Haas.

Mercedes und Ferrari sind vorne in ihrer ganz eigenen Liga, McLaren scheint vor allem Verlässlichkeitsprobleme zu haben, ist aber trotzdem als drittstärkste Kraft zu handeln und dahinter folgen die Fragezeichen. Denn auf der Strecke selbst hat sich Verstappen besonders mit Alpine und Haas duelliert.

Die einzig positive Nachricht für den österreichischen Rennstall ist, dass sie jetzt genug Zeit für die Entwicklung des Autos haben. Bis zum nächsten Grand Prix in Japan sind noch zwei Wochen hin, danach folgt, aufgrund der Absagen von Bahrain und Saudi-Arabien, eine vierwöchige Pause.