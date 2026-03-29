Youngster schreibt Formel-1-Geschichte in Japan - heftiger Crash sorgt für Schreckmoment

Suzuka (Japan) - Mit seinem Sieg beim Grand Prix von Japan am Sonntag hat Mercedes-Shootingstar Kimi Antonelli (19) Formel-1-Geschichte geschrieben und die WM-Spitze übernommen. Mit 19 Jahren und 216 Tagen ist er damit der jüngste Spitzenreiter aller Zeiten. Für einen Schreckmoment im Rennen sorgte jedoch der Crash von Oliver Bearman (20).

Nach dem bösen Unfall musste das Safety Car ausrücken. © TOSHIFUMI KITAMURA / AFP

In Runde 22 verlor der Haas-Pilot die Kontrolle über seinen Boliden, als er bei der Anfahrt auf Kurve 13 über die linke Spur an Alpine-Fahrer Franco Colapinto (22) vorbeiziehen wollte.

Der 20-Jährige geriet dabei ins Gras und krachte anschließend heftig in die Streckenbegrenzung. Nach dem Einschlag konnte er zwar aussteigen, hatte jedoch sichtlich Probleme beim Gehen.

Gestützt von zwei Streckenposten und mit schmerzverzerrtem Gesicht wurde er hinter die Auslaufzone gebracht, konnte sich kaum halten und ging dann zu Boden.

Das Team gab jedoch noch während des Rennens Entwarnung und erklärte via X, dass er sich "keine Knochenbrüche zugezogen" habe.