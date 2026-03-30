"Das ist ein verdammter Witz": Neue Regularien sorgen für Unmut bei den Formel-1-Fahrern

Suzuka - Mit dem Großen Preis von Japan ist das dritte Rennen der Saison vorbei und besonders viel Aufregung herrscht auch diesmal wieder rund um die neuen Regularien. In den Interviews vor und nach dem Rennen lässt sich feststellen, wie viel Unmut bei den Fahrern herrscht.

Im aktuellen Zustand der Formel 1 kommt es viel auf das Haushalten der Batterie an. © Eugene Hoshiko/AP/dpa

Schon vor dem Rennen kam es zu wahrhaftigen Gefühlsausbrüchen: "Ganz ehrlich, ich kann diese Regularien im Qualifying nicht ausstehen, es ist ein verdammter Witz. Ich bin schnell in den Kurven und bin früh auf dem Gas, nur um auf den Geraden alles zu verlieren, verdammte Sch**ße", ließ Charles Leclerc am Funk seinen Emotionen freien Lauf.

Vieles dreht sich darum, mit seiner Batterie clever umzugehen, doch durch das Aufladen verlieren die Fahrer viel Zeit: "Die schnellen Kurven sind mittlerweile nur noch Auflade-Stationen. Es kommt nicht mehr auf den Fahrer an", so Fernando Alonso.

Auch David Coulthard, Ex-Fahrer für Red Bull, teilt die Ansicht von Alonso: "Langsamer in eine schnelle Kurve zu fahren, um mehr Batterie aufzuladen, das ist nicht meine Idee der Formel 1. Ich bin mit Qualifyings aufgewachsen, wo die Fahrer am absoluten Limit waren."

Im Rennen selbst ist das Haushalten der Batterie ebenfalls ein Problem: "Ich konnte zwar überholen, aber dann wurde ich auf der Geraden direkt wieder überholt, weil meine Batterie leer war. Ich versuche einfach, irgendwie darüber zu lachen, denn nur frustriert zu sein, hilft nicht", war von Verstappen im Anschluss in der Medienzone zu hören.

Nach dem Rennen war klar zu vernehmen, dass die Mehrheit der Fahrer sich über die fehlende Power beschwerte.