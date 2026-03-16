Verwirrung auf dem Formel-1-Podest: Peinliche Verwechslung bei Antonellis Premieren-Sieg

Shanghai (China) - Es sollte sein großer Moment sein - doch eine kuriose Panne machte der triumphalen Podiumsbesteigung von Formel-1-Fahrer Andrea Kimi Antonelli (19) zumindest einen kleinen Strich durch die Rechnung. Denn dem Sprecher unterlief ein peinlicher Fehler, als er den Mercedes-Piloten nach seinem Premierensieg ankündigte.

Kimi Antonelli (19, M.) bestieg das Podium bei seinem Premierensieg zwar freudig, aber auch verwirrt, nachdem er mit dem Namen eines anderen, längst zurückgetretenen Fahrers angekündigt worden war. © Peter Li/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa

Mit gerade einmal 19 Jahren und 202 Tagen feierte Antonelli seinen ersten Sieg in einem Formel-1-Sieg, nur Max Verstappen (28) war bei seinem ersten Erfolg in der Königsklasse jünger.

Doch bei der Siegerehrung kam es zu einer unangenehmen Verwechslung: Der Sprecher kündigte den Gewinner nämlich mit "Aus Italien: Kimi Räikkönen" an! Entsprechend verwirrt schaute Antonelli drein, sagte lautlos "Was" und hob irritiert die Arme in Richtung George Russell (28) und Lewis Hamilton (41), die schon auf dem Podest auf ihn warteten.

Zwar liegt eine Verwechslung aufgrund des Vornamens nahe, doch Formel-1-Legende Räikkönen trat bereits 2021 endgültig aus der Königsklasse zurück, im Gepäck den WM-Titel mit Ferrari 2007 und 349 Starts bei Grands Prix.

Ob er seinen Patzer nicht bemerkte oder keine weitere Aufmerksamkeit darauf lenken wollte, bleibt unklar, doch der Sprecher korrigierte sich nicht mehr. So bestieg Antonelli das Podium zwar unter falschem Namen, feierte seinen ersten Sieg dann aber ausgelassen und ließ sich die Freude darüber nicht von einem Namens-Fauxpas verderben.