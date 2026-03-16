Verwirrung auf dem Formel-1-Podest: Peinliche Verwechslung bei Antonellis Premieren-Sieg
Shanghai (China) - Es sollte sein großer Moment sein - doch eine kuriose Panne machte der triumphalen Podiumsbesteigung von Formel-1-Fahrer Andrea Kimi Antonelli (19) zumindest einen kleinen Strich durch die Rechnung. Denn dem Sprecher unterlief ein peinlicher Fehler, als er den Mercedes-Piloten nach seinem Premierensieg ankündigte.
Mit gerade einmal 19 Jahren und 202 Tagen feierte Antonelli seinen ersten Sieg in einem Formel-1-Sieg, nur Max Verstappen (28) war bei seinem ersten Erfolg in der Königsklasse jünger.
Doch bei der Siegerehrung kam es zu einer unangenehmen Verwechslung: Der Sprecher kündigte den Gewinner nämlich mit "Aus Italien: Kimi Räikkönen" an! Entsprechend verwirrt schaute Antonelli drein, sagte lautlos "Was" und hob irritiert die Arme in Richtung George Russell (28) und Lewis Hamilton (41), die schon auf dem Podest auf ihn warteten.
Zwar liegt eine Verwechslung aufgrund des Vornamens nahe, doch Formel-1-Legende Räikkönen trat bereits 2021 endgültig aus der Königsklasse zurück, im Gepäck den WM-Titel mit Ferrari 2007 und 349 Starts bei Grands Prix.
Ob er seinen Patzer nicht bemerkte oder keine weitere Aufmerksamkeit darauf lenken wollte, bleibt unklar, doch der Sprecher korrigierte sich nicht mehr. So bestieg Antonelli das Podium zwar unter falschem Namen, feierte seinen ersten Sieg dann aber ausgelassen und ließ sich die Freude darüber nicht von einem Namens-Fauxpas verderben.
Formel 1: Wieso heißt Kimi Antonelli eigentlich Kimi?
Übrigens: Antonelli selbst zufolge ist der gemeinsame Name der beiden Formel-1-Fahrer nur Zufall, auch wenn er 2006 in der Hochzeit der Ferrari-Popularität in Italien geboren wurde, als der Finne Räikkönen dort im Cockpit saß.
Doch der 19-Jährige stellte schon vor rund eineinhalb Jahren in einem Interview klar, dass sein Zweitnamen Kimi lediglich ausgesucht worden sei, weil er gut zu seinem Vor- und Nachnamen passe, und sei keine Hommage an den 46-Jährigen.
Ohnehin habe ein Familienfreund den Namen ausgesucht, nicht seine Eltern, betonte der jüngste Pole-Setter der Formel-1-Geschichte damals.
Titelfoto: Peter Li/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa