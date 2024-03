Nach Hamilton-Wechsel: Wird ein Vettel-Comeback in der Formel 1 jetzt heiß?

Zürich - Die Gerüchteküche brodelt: Wer übernimmt nach dem Wechsel von Lewis Hamilton (39) zu Ferrari ab 2025 das freie Cockpit bei Mercedes? Sebastian Vettel (36) bezieht in einem Interview Stellung!

2022 verabschiedete sich Sebastian Vettel (36) im Trikot von Aston Martin von der Formel-1-Bühne. © James Gasperotti/Zuma Press/dpa

"Natürlich interessiert mich der Sport immer noch, auch wenn ich nicht mehr so nah dran bin", gibt der viermalige Weltmeister im Gespräch mit der Neuen Zürcher Zeitung unumwunden zu.

Die Formel 1 lässt den Champion - entgegen anders lautender Berichte - nach wie vor nicht los: "Ich schaue mit meiner Frau zusammen zu und kommentiere dabei meistens unbewusst", sagt der Wahl-Schweizer.

Ende 2022 hatte Vettel seine Karriere beendet. Der Grund: Der dreifache Familienvater wolle wieder mehr Zeit mit seiner Frau und den Kindern verbringen. Und zugegeben: Die vergangenen Jahre des 36-Jährigen waren sportlich echt mies.

Was nicht heißen soll, dass ein Comeback komplett ausgeschlossen wäre. Vettel: "Ich habe auch damals schon gesagt, es wird kein klares Nein in dem Sinne geben [...], vielleicht gibt es irgendwann den Punkt, an dem ich sage: Ja, ich würde gern wieder zurück."

Der 36-Jährige lässt sich ein Hintertürchen offen, sollte Fall X eintreten?