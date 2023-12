"Nichts ist mehr wie früher!": Ralf Schumacher spricht offen über Bruder Michael

Kerpen - Fast auf den Tag genau zehn Jahre ist Michael Schumachers (54) schwerer Skiunfall inzwischen her: Am 29. Dezember 2013 verunglückte die deutsche Formel-1-Legende und verschwand danach aus der Öffentlichkeit. Sein Bruder Ralf Schumacher (48) leidet nach wie vor unter den Geschehnissen.

Ralf Schumacher (48) vermisst seinen großen Bruder nach wie vor sehr. © Erwin Scheriau/APA/dpa

Auch für Ralf selbst sei der Unfall ein schlimmes und einschneidendes Ereignis gewesen. Schließlich hatten die beiden Brüder trotz des Altersunterschiedes eine enge Bindung, teilten sich eine Weile sogar das Kinderzimmer im heimischen Kerpen.

Außerdem sei Michael schon von Kindesbeinen an sein Coach und Mentor gewesen, habe ihm alles beigebracht, was er übers Kartfahren wusste und so auch zu dessen Karriere in der Formel 1 beigetragen, schilderte der Ex-Williams-Pilot.

Doch der Unfall habe nicht nur ihn hart getroffen, sondern auch andere Familienmitglieder – besonders Michaels Kinder Gina (26) und Mick Schumacher (24). Letzterer war bei dem Unglück sogar dabei: "Das Leben ist leider nicht immer fair und hier war leider auch noch viel Pech dabei."

Schließlich gab der 48-Jährige noch einen seltenen Einblick in Michaels Gesundheitszustand: "Gott sei Dank konnte man dank moderner medizinischer Möglichkeiten einiges tun, aber trotzdem ist nichts mehr wie früher."