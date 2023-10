"Nimmt einfach diese Magie": Verstappen zerreißt trotz Sieg Formel-1-Format!

An Rennwochenenden, die ein Sprintrennen beinhalten, wird das Qualifying für den Grand Prix von Samstag auf Freitag vorgezogen, dafür gibt es am Samstag zunächst das sogenannte Sprint-Shootout, bei dem die Startreihenfolge für den Sprint bestimmt wird, und das Sprintrennen selbst.

Trotz seines Siegs ist Max Verstappen (26) allerdings wenig begeistert von dem Format. © Mark Thompson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Vor allem sorge das Sprint-Format dem Red-Bull-Piloten zufolge aber dafür, dass dem Grand Prix die Spannung und Aufregung genommen werde, denn nach dem Rennen wisse jeder mehr oder weniger, wie die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Autos sein werden.

"Wenn wir heute nicht gefahren wären und nur das Qualifying von gestern gehabt hätten, wüsste man nicht wirklich, was im Rennen passieren wird. Es ist spannend, den Fernseher einzuschalten, weil man es nicht weiß, und auch wir wissen es nicht ... aber jetzt wissen wir es", erklärte Verstappen und fügte hinzu, dass er als Fan selbst enttäuscht davon wäre.

"Ich finde, es nimmt ein wenig diesen Zauber, am Sonntag aufzuwachen, den Fernseher einzuschalten, wenn es nur das Qualifying gab, aber man nicht weiß, welches Auto das schnellste sein wird - in den meisten Jahren", so der (übrigens bei einem Sprintrennen) vorzeitig gekürte Weltmeister: "Es nimmt einfach diese Magie."

Das in diesem Jahr absolut dominierende Auto von Red Bull mit Verstappen selbst am Steuer sorgt zwar dafür, dass auch ohne Sprintrennen meist vor dem Startschuss schon klar ist, wer gewinnt. Doch sollte in Zukunft ein anderer Rennstall Red Bull Konkurrenz machen können, dürfte an Verstappens Kritik in den Augen vieler Fans einiges dran sein.