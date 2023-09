Rekordsieg in Monza! Max Verstappen schreibt Formel-1-Geschichte

Hinter dem Red-Bull-Star wurde beim Europa-Finale der Motorsport-Königsklasse sein Teamkollege Sergio Perez (33) Zweiter. Der Mexikaner ist auch in der WM-Wertung Verstappens erster Verfolger. Für Sainz war am Sonntag nicht mehr als der dritte Platz drin. Nico Hülkenberg (36) kam im unterlegenen Haas nicht über Rang 17 hinaus.

Carlos Sainz (29, hinten) im Ferrari musste seine Führung nach 15 Runden an Max Verstappen (25) abgeben. © BEN STANSALL / AFP

"Ich will einfach versuchen, das Rennen zu gewinnen. Ich denke nicht an Zahlen. Es wäre schön, den Rekord zu haben, am Ende kämpfen wir aber um die Weltmeisterschaft, die wollen wir nach Hause bringen. Es geht nicht um zehn Siege nacheinander", hatte Verstappen vor dem Start über die greifbare Bestmarke gesagt.

Auf den 472 Metern bis zur ersten Kurve wurde der Niederländer gleich von Ferrari-Pilot Leclerc (25) attackiert, er blieb aber auf dem zweiten Platz.

Nach seiner ersten Pole Position in diesem Jahr hielt sich Sainz im zweiten Ferrari an der Spitze. "Ich träume schon das ganze Wochenende vom Sieg", räumte der Spanier ein. "Ich gehe auch optimistisch an die Sache ran, aber ich weiß, dass Red Bull im Rennen sehr schnell ist."

Verstappen schaltete auf dem 5,793 Kilometer langen Kurs schnell in den Angriffsmodus. "Bleib für den Moment vernünftig, Max", riet ihm der Kommandostand in Runde vier, während Sainz seine Reifen schon strapazieren musste.

Nur zwei Umläufe später versuchte Verstappen, aus dem Windschatten am führenden Ferrari vorbeizuziehen. Sainz hielt dagegen. "Das war schmutzig", ätzte Verstappen nach dem Zweikampf in der ersten Kurve.

In Runde 15 übernahm der 25-Jährige jedoch die Führung. Sainz verbremste sich gleich in der ersten Kurve, Verstappen schob sich außen vorbei und setzte sich in der Schikane an die Spitze.