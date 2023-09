Obwohl die Klage ihn Formel-1-Titel kosten würde: Massa hofft auf Unterstützung von Hamilton!

Felipe Massa (42, l.) und Lewis Hamilton (38) kämpften 2008 um den WM-Titel - mit dem besseren Ende für den Briten. (Archivbild) © Kerim Okten/dpa

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, hoffe das Anwaltsteam von Massa darauf, dass Lewis Hamilton (38) das Anliegen des Brasilianers unterstütze - ausgerechnet!



Denn Hamilton war 2008 der Nutznießer von Massas fehlenden Punkten aus dem Crashgate-Rennen von Singapur, siegte am Ende mit der Winzigkeit von einem Punkt Vorsprung vor Massa in der WM-Wertung und sicherte sich so den ersten seiner aktuell sieben Weltmeister-Titel.

Wenn Massa den Rechtsstreit gewinnen und zum Weltmeister 2008 ernannt werden sollte, müsste dieser Hamilton also aberkannt werden. Der Engländer würde damit nicht nur einen Titel, sondern auch den mit der deutschen Formel-1-Legende Michael Schumacher (54) geteilten Rekord von sieben gewonnenen Weltmeisterschaften verlieren.

Doch wie kommt Massas Rechtsbeistand darauf, dass Hamilton seinen damaligen Konkurrenten unter diesen Umständen unterstützen könnte?