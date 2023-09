Platz für Mick? Nachwuchspilot nach Crash in vernichtender Kritik: "Der ist überfordert"

Suzuka (Japan) - Logan Sargeant (22) durchlebt eine schwere Zeit in der Formel 1 . Der 22-jährige US-Amerikaner zeigte bislang eine durchwachsene Leistung in der Königsklasse. Jetzt crashte der Pilot auch noch im Qualifying von Japan.

Ratlos entfernt sich Logan Sargeant (22) von seinem zerstörten Williams. © Toshifumi Kitamura/Pool/AFP

Spätestens jetzt ist seine Formel-1-Zukunft ungewiss.

Denn der Neuling verlor im ersten Abschnitt der Qualifikation für das Rennen in Suzuka am Sonntag die Kontrolle über seinen Williams und krachte in die Reifenstapel.



Sogar Fans sagen, dass dieser Unfall stümperhaft war! Denn der Streckenabschnitt, auf dem der Crash passierte, ist nicht wirklich schwer: Eine langgezogene Rechtskurve auf die Start-/Zielgerade.

"Ich war einfach zu aggressiv auf dem Gas, kam aufs Gras und dann war es zu spät", sagte der junge Fahrer gegenüber Sky.

Experte Ralf Schumacher (48) übte harte Kritik an dem Mann aus Florida: "Der ist einfach überfordert". Ein Urteil, das man als Sportler eigentlich nicht hören will.

"Das ist eigentlich ein Fehler, den man in der Formel 1 nicht machen sollte", so der Bruder des Rekord-Champions Michael Schumacher (54) weiter.