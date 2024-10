Regeländerung in der Formel 1: Das dürfte Verstappen & Co. gar nicht schmecken!

Austin (USA) - Eine Änderung, die Auswirkungen auf das Titelrennen hat - und am Ende gar eine Weltmeisterschaft entscheiden könnte.

Die Abschaffung der erst vor wenigen Jahren wiederbelebten Sonderwertung wurde am gestrigen Donnerstagabend vom Motorsport-Weltrat des Internationalen Automobilverbandes (FIA) in der französischen Hauptstadt Paris verkündet.

Mohd Rasfan/AFP Pool via AP/dpa

Doch noch müssen sich die Rennfahrer mit dem neuen Reglement nicht beschäftigen, dürfen sich voll und ganz aufs Fahren fokussieren - und das schon an diesem Wochenende.

1950 hatte man das die Vergabe des zusätzlichen Zählers, für den Piloten mit der schnellsten Rennrunde in einem Grand Prix, eingeführt - neun Jahre später jedoch wieder verbannt. 2019 folgte die Renaissance.

Vier Wochen lang konnten Konstrukteure der zehn Teams am Boliden herumtüfteln, nun müssen die neu eingebauten Upgrade-Pakte auf dem Circuit of The Americas den erhofften Erfolg einbringen.

Mit dem Rennwochenende im US-amerikanischen Bundesstaat Texas fällt zugleich auch der Startschuss für die alles entscheidende Phase der Saison! Im Fokus stehen dabei der dreimalige Weltmeister Max Verstappen (27) und McLaren-Kontrahent Lando Norris (24).



Der 27-jährige Niederländer genießt derzeit noch einen komfortablen 52-Punkte-Vorsprung auf den Zweitplatzierten, dürfte den Atem seines drei Jahre jüngeren Konkurrenten jedoch im Nacken spüren. Norris präsentierte sich zuletzt in bestechender Form, könnte den Abstand auf den Red-Bull-Piloten mit einer erneuten Glanzleistung erneut verringern.

Am kommenden Samstagabend (20 Uhr) steigt der Sprint, nur einen Tag später (21 Uhr) kommt dann zum Hauptrennen und dem damit verbundenen Showdown zwischen MCL38 und der amtierenden Nummer eins der Welt.