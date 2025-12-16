Rückkehr nach Corona: Worauf sich Formel-1-Fans freuen dürfen!
Portimão (Portugal) - Das Comeback ist perfekt: Die Formel 1 nimmt einen altbekannten Kurs in den Rennkalender auf.
Wie die Motorsport-Königsklasse am Dienstagvormittag offiziell bekannt gab, soll 2027 und 2028 wieder in Portugal gefahren werden.
Das Rennen auf dem Autódromo Internacional do Algarve in der Nähe von Portimão ersetzt dann den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort.
Der Heim-Grand-Prix des vierfachen Weltmeisters Max Verstappen (28) verschwindet nämlich von der F1-Landkarte, nachdem sich die Rennserie mit dem lokalen Veranstalter nur noch auf eine Verlängerung des ursprünglich bis 2025 dauernden Vertrags um ein weiteres Jahr geeinigt hatte.
Die Verantwortlichen haben mit der 2008 fertiggestellten Strecke auf der iberischen Halbinsel nun jedoch eine aus Sicht der Piloten äußerst anspruchsvolle Alternative präsentiert.
Die aufgrund der vielen Höhenunterschiede auch "Achterbahn der Algarve" getaufte Piste hat schwer einsehbare Kurven, die das Bremsen und Einlenken erschweren und damit eine Herausforderung für die Fahrer darstellen.
Portugal-GP gibt Formel-1-Comeback
"Ich freue mich sehr, dass Portimão wieder im Formel-1-Kalender vertreten ist und dass der Sport weiterhin die Leidenschaft unserer unglaublichen portugiesischen Fangemeinde entfacht", freut sich F1-CEO Stefano Domenicali (60) über die Rückkehr des Achterbahnkurses.
"Die Rennstrecke bietet von der ersten Kurve bis zur Zielflagge packende Spannung und reißt die Fans von den Sitzen. Das Interesse und die Nachfrage nach der Austragung eines Formel-1-Grand-Prix sind so groß wie nie zuvor", fügte der 60-jährige Geschäftsführer hinzu.
Bereits in den Jahren 2020 und 2021 war die 4,592 Kilometer lange Piste im Kalender vertreten. Die Corona-Pandemie zwang die Rennserie damals, europäische Standorte auszuwählen. Beide Male triumphierte Lewis Hamilton (40).
