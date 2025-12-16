Rückkehr nach Corona: Worauf sich Formel-1-Fans freuen dürfen!

Portimão (Portugal) - Das Comeback ist perfekt: Die Formel 1 nimmt einen altbekannten Kurs in den Rennkalender auf.

Die anspruchsvolle Rennstrecke im Süden Portugals wird erneut Schauplatz für den Grand Prix. (Archivbild) © Manu Fernandez/AP/dpa

Wie die Motorsport-Königsklasse am Dienstagvormittag offiziell bekannt gab, soll 2027 und 2028 wieder in Portugal gefahren werden.

Das Rennen auf dem Autódromo Internacional do Algarve in der Nähe von Portimão ersetzt dann den Großen Preis der Niederlande in Zandvoort.

Der Heim-Grand-Prix des vierfachen Weltmeisters Max Verstappen (28) verschwindet nämlich von der F1-Landkarte, nachdem sich die Rennserie mit dem lokalen Veranstalter nur noch auf eine Verlängerung des ursprünglich bis 2025 dauernden Vertrags um ein weiteres Jahr geeinigt hatte.

Die Verantwortlichen haben mit der 2008 fertiggestellten Strecke auf der iberischen Halbinsel nun jedoch eine aus Sicht der Piloten äußerst anspruchsvolle Alternative präsentiert.

Die aufgrund der vielen Höhenunterschiede auch "Achterbahn der Algarve" getaufte Piste hat schwer einsehbare Kurven, die das Bremsen und Einlenken erschweren und damit eine Herausforderung für die Fahrer darstellen.