Neue Details zu Überfall auf Ex-Schumi-Manager Willi Weber: So brutal gingen die Täter vor

Stuttgart - Der Schock sitzt immer noch tief: Am Dienstagabend drangen drei Männer in die Millionen-Villa von Willi Weber (83), dem Ex-Manager von Formel-1-Legende Michael Schumacher (56), ein. Nun kommen neue Details zum brutalen Überfall am Stuttgarter Kräherwald ans Licht.

Willi Weber (83) und seine Ehefrau Heide wurden Opfer eines brutalen Raubüberfalls in ihrer Villa am Stuttgarter Kräherwald. © IMAGO / Hartenfelser

So seien die Angreifer zwischen 19 Uhr und 20.50 Uhr in die Villa in der Leibnizstraße im Nobelviertel der schwäbischen Metropole eingedrungen und hätten dabei nur einen kleinen Moment genutzt, in dem eine Tür zur Terrasse offen stand, wie die Polizei berichtete.

Nach Informationen der Bild weigerte sich Weber zunächst, den Code für seine Tresore preiszugeben. Daraufhin fesselten die Angreifer ihn, seine Frau Heidi und die Haushälterin. Sie bedrohten alle drei mit Waffen, zudem schlugen die Täter auf Weber ein, bis er schließlich die Zahlenkombinationen verriet.

"Die waren zu dritt, ich war gerade beim Abendessen. Die wollten den Code für den Tresor. Den wollte ich nicht sagen, dann haben sie mir immer wieder mit der Faust ins Gesicht geschlagen", sagte der Manager der Bild.

In den Tresoren fanden die drei Männer Bargeld, Schmuck und Uhren im Wert von mehreren Hunderttausend Euro. Weber selbst war es, dem es nach zwei Stunden gelang, sich aus den Fesseln zu befreien und die Polizei zu rufen.