Sondergenehmigung beantragt: Schnappt Supertalent (17) F1-Star jetzt das Cockpit weg?

Miami (USA) - Kurz vor dem Großen Preis von Miami ist die Gerüchteküche in der Formel 1 am Brodeln! Für das 17-jährige Supertalent Andrea Kimi Antonelli wurde eine Ausnahmegenehmigung beantragt - doch von welchem Rennstall?

Sehen wir Andrea Kimi Antonelli (17) etwa schon bald in der Formel 1? © IMAGO / NurPhoto

Wird er der nächste Max Verstappen (26)? Eigentlich dürfen Fahrer erst mit 18 die Superlizenz für die Formel 1 erhalten, doch mit einer Sondergenehmigung, wie sie der dreifache Weltmeister vor neun Jahren erhielt, ist das auch früher möglich.

Für Antonelli, der am 25. August 18 Jahre alt wird, wurde jetzt offenbar ebenfalls eine solche Ausnahmegenehmigung beantragt.

"Wir haben diesen Antrag erhalten und prüfen ihn gerade. Aber es gibt ein Verfahren, das eingehalten werden muss, und mehrere Personen/Kommissionen müssen abstimmen und zustimmen, da es eine Regeländerung erfordert", bestätigte ein Sprecher des Weltverbands FIA laut Motorsport-Total.com den Antrag.

Es ist jedoch offiziell nicht bekannt, welcher Rennstall Antonelli frühzeitig in ein Cockpit hieven und damit einen seiner aktuellen Fahrer mitten in der Saison ersetzen will!