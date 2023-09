Formel 1: Diese Karre ständig zu reparieren verschlingt mehr Geld als sein Gehalt!

Oxfordshire (England) - Ausgerechnet das Formel-1-Team , dessen finanzielle Situation die letzten Jahre stets angespannt war, muss sich mit einem Fahrer herumschlagen, der richtig ins Geld geht. Aber nicht etwa, weil er so viel Gehalt verlangt.

Logan Sargeant (22) steigt öfter über die Reifenstapel, als auf ein Siegerpodest. (Archivbild) © John THYS / AFP

Das Williams-Team hat diese Saison dem Rooky Logan Sargeant (22) eine Chance gegeben – aber der baut leider so viele Unfälle, dass er nicht nur keine Punkte für die Weltmeisterschaft und Konstrukteursmeisterschaft einfährt, sondern dass die Reparaturkosten mittlerweile sein Gehalt um das Dreifache übersteigen!

Etwa 3,2 Millionen Pfund (etwa 3,7 Millionen Euro) hat das Team in dieser Saison bereits ausgegeben, um den von Sargeant geschrotteten Formel-1-Boliden wieder flottzumachen.

Zuletzt nach dem Qualifying beim Großen Preis von Japan am vergangenen Wochenende, wo der US-Boy in einer harmlosen Kurve sein Auto in den Reifenstapel setzte.

Die Mechaniker hatten dann alle Hände voll zu tun, wie deren Instagram-Post verriet.