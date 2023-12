TV-Hammer: Formel 1 kehrt ins Free-TV zurück!

Köln - Endlich wieder Formel 1 im Free-TV! Fans der Rennserie bekommen in den nächsten beiden Jahren mehr Rennen im frei empfangbaren Fernsehen geboten als bisher. Das liegt an einer Zusammenarbeit zwischen Sky und RTL .

Free-TV-Comeback für die Formel 1: Die Rennfahrer drehen ihre Runden künftig zumindest teilweise wieder bei RTL. © Kamran Jebreili/AP/dpa

Formel-1-Fans können sich künftig auf sieben Grand Prix im Free-TV freuen. Der Pay-TV-Sender Sky geht eine zunächst auf zwei Jahre angelegte Partnerschaft mit dem langjährigen Rechteinhaber RTL ein.

Die am Dienstag verkündete Vereinbarung sieht außerdem vor, dass es alle Qualifikationen und das erste Rennen der Saison am 2. März in Bahrain auf allen RTL-Plattformen zu sehen gibt.



Auch die Dominanz von Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (26) hatte Sky in der abgelaufenen Saison viele Zuschauer gekostet.

Der Pay-TV-Sender verlor im Vergleich zur Vorsaison rund 20 Prozent Reichweite. Im Durchschnitt schauten 782.000 Menschen die Grand Prix in dieser Saison. Im Vorjahr waren es noch durchschnittlich 980.000 Menschen gewesen.