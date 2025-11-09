Verstappen-Aufholjagd wird nicht belohnt! Norris gewinnt in Brasilien und träumt von Formel-1-Titel

São Paulo - Am Ende hat es für Max Verstappen (28) trotz irrer Aufholjagd beim Großen Preis von Brasilien in São Paulo nicht gereicht: Den Sieg holte sich erneut Lando Norris (25), der nun mehr denn je von seinem ersten Formel-1 -Titelgewinn träumen darf.

McLaren-Pilot Lando Norris (25) machte beim Großen Preis von Brasilien in São Paulo keine Fehler und fuhr als Erster durchs Ziel. © Jean Carniel/Pool Reuters via AP/dpa

Einen Tag nach seinem Sprintsieg gewann der britische McLaren-Pilot auch den Grand Prix in der brasilianischen Metropole und erschwerte dem Titelverteidiger den nächsten Triumph erheblich.

Verstappen belegte auf dem Traditionskurs im Red Bull nach einem Start aus der Boxengasse zwar noch sensationell den dritten Platz hinter Kimi Antonelli (19) im Mercedes, bei nur noch drei ausstehenden Saisonläufen hat der 28-jährige Niederländer in der Gesamtwertung als Dritter allerdings bereits 49 Punkte Rückstand.

Trotz Verstappens Wahnsinnsritt bis fast an die Spitze deutet fast alles darauf hin, dass es bei den verbleibenden Rennen in Las Vegas, Katar und Abu Dhabi nur noch darum geht, welcher McLaren-Fahrer Weltmeister wird. Der Australier Oscar Piastri (24), der in Brasilien Fünfter wurde, liegt nun 24 Zähler hinter Norris auf dem zweiten Rang. Maximal 83 Punkte sind bis zum Saisonende im kommenden Monat noch zu vergeben.

Norris verteidigte den ersten Startplatz ohne Mühe. Allerdings konnte der 25-Jährige gerade eine Runde Tempo machen, ehe das Safety Car auf die Strecke kam. Der Brasilianer Gabriel Bortoleto (21) krachte bei seinem Heimspiel im Sauber direkt in die Streckenmauer, weil Aston-Martin-Fahrer Lance Stroll (27) ihn von der Piste rammte.

Rekordweltmeister Hamilton (40) fuhr sich kurz darauf nach einem Fahrfehler den Frontflügel seines Ferraris ab, der 40-Jährige wurde weit nach hinten durchgereicht.

Am Ende des Feldes traf der Brite auf Verstappen. Dieser hatte am Samstag in der Qualifikation nach großen Abstimmungsproblemen nur Platz 16 belegt und sich anschließend dazu entschlossen, das Auto umzurüsten. Wegen des Regelverstoßes durfte er sogar nur hinter dem Feld aus der Boxengasse starten.