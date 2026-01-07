Vater startet verzweifelten Aufruf: Letztes Kart von Formel-1-Star Bianchi (†25) geklaut

Nizza (Frankreich) - Vor über zehn Jahren starb Formel-1-Pilot Jules Bianchi (†25) an den Folgen eines schweren Rennunfalls. Jetzt ist seine Familie Opfer eines schweren Diebstahls geworden - und der emotionale Wert des Diebesgutes ist enorm.

Jules Bianchi (†25) erlag vor mehr als zehn Jahren seinen schweren Verletzungen. Seiner Familie wurde nun sein letztes Kart gestohlen. © TOM GANDOLFINI / AFP

Am Dienstagabend wandte sich Philippe Bianchi, der Vater des verstorbenen Rennfahrers, mit verzweifelten Worten an die Öffentlichkeit.

"Liebe Freunde, ich wende mich heute Abend an meine Karting-Familie. In der vergangenen Nacht wurden wir ausgeraubt", schrieb Bianchi auf Facebook.

"Skrupellose Diebe" hätten insgesamt neun JB17-Forever-Chassis gestohlen - diese Karts stellen eine Hommage an Bianchi dar, dessen Startnummer 17 seit seinem Tod nicht mehr von der Formel 1 vergeben wird.

"Noch viel schlimmer ist, dass sie das letzte Kart von Jules, ein KZ 125 Modell ART GP, sowie die Minikarts meiner Enkel gestohlen haben", schrieb Jules' Vater weiter.

Für die Familie ist es ein extrem schmerzhafter Verlust: "Abgesehen vom Wert der Maschinen ist es der sentimentale Wert, der uns wehtut."