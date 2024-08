Wechselt Verstappen doch noch zu Mercedes? Teamchef macht Andeutungen!

Wolff bestätigt erstmals direkt Verhandlungen mit dem Fahrer der Konkurrenz und legt sogar noch einmal nach: "Was mir an unseren Gesprächen gefallen hat, war die Offenheit. Alles lag stets auf dem Tisch."

Hätte man denken können! Am Rande des Grand Prix der Niederlande nimmt Mercedes-Teamchef Wolff kein Blatt vor dem Mund und bekennt: "Wir haben die ganze Zeit in einem offenen Dialog gestanden [...] die Tür war nie wirklich zu."

Der vermutlich häufigst genannte Kandidat: Der amtierende Weltmeister Max Verstappen von Red Bull. Doch so richtig konkret wurde es zwischen dem dreimaligen Champion und den Silberpfeilen nie.

Toto Wolff (52) zeigt sich weiter zuversichtlich, wenn es um einen Wechsel Max Verstappens geht. © Luca Bruno/AP/dpa

So viele Informationen in der Öffentlichkeit preis zu geben, scheint Wolffs neue Strategie, der noch einmal in die Offensive ging:

"Max ist ein außergewöhnlicher Fahrer, und natürlich wäre es eine interessante Perspektive, ihn eines Tages bei uns zu haben. Aber wir haben uns entschieden, unseren Fokus zunächst auf die kommende Saison zu legen und dort unsere Aufstellung festzulegen."

Im Klartext: Einen Wechsel zur neuen Saison wird es nicht geben, doch für die Zukunft scheint weiter alles möglich.

Ob Verstappen in naher Zukunft noch einmal bei Mercedes eine Option werden könnte, dürfte eng mit der Entwicklung von Kimi Antonelli (17) zusammenhängen:

Das italienische Toptalent soll bei den Silberpfeilen vorerst den Platz des zu Ferrari wechselnden Lewis Hamilton (44) einnehmen.