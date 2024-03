Bei Red Bull droht wegen Horner-Zoff der große Knall! Wechselt Verstappen zu Mercedes?

Bahrain - Führen die Diskussionen rund um den Teamchef von Red Bull Racing zu einem ganz großen Knall beim österreichischen Rennstall? Zumindest arbeitet der Vater von Top-Star Max Verstappen (26), Jos Verstappen (51), offenbar an einem Wechsel zu Mercedes, sollte Christian Horner (50) nicht zurücktreten!

All dieser Diskussionen führen aber auch für große Verwirrungen im Red-Bull-Team intern. Vor allem der Vater von Max Verstappen, Jos, der einst selbst erfolgreicher Rennfahrer war, ist genervt.

Horner wird seit Wochen vorgeworfen, sich gegenüber einer ihm unterstellte Mitarbeiterin "unangemessen" verhalten zu haben. Dabei geht es um anzügliche Nachrichten, womöglich sogar eine Affäre. Nachdem eine interne Untersuchung bei Red Bull in einer Entlastung Horners resultierte, tauchte eine Mail mit 78 Screenshots eines angeblichen WhatsApp -Chats von Horner mit eben jener Mitarbeiterin auf.

Am Rande des Saisonauftakts in der Formel 1 drehte sich nur wenig um das Sportliche. Alle Augen waren auf Horner (50) und seine prominente Frau, Ex-Spice-Girl Geri Halliwell (51) gerichtet .

Jos Verstappen (50, r.) hat in einem Interview offen den Rücktritt von Christian Horner (50, l.) gefordert. © IMAGO / Motorsport Images

"Das Team ist in Gefahr, auseinandergerissen zu werden. So kann es nicht weitergehen. Es wird eskalieren. Er spielt das Opfer, dabei ist er derjenige, der die Probleme verursacht", fordert Jos jetzt in einem Interview mit Daily Mail den Rücktritt von Horner.

Doch es kommt noch schlimmer: Offenbar würde er seinen Sohn Max gern bei Mercedes in der kommenden Saison sehen.

Dort verlässt bekanntermaßen Lewis Hamilton (39) das Team in Richtung Ferrari, mindestens ein Cockpit wird also frei.

Max Verstappen steht noch bis 2028 bei Red Bull unter Vertrag, doch offenbar haben er und sein Anhang gar keine Lust auf die aktuellen Entwicklungen rund um Horner.

Wird der große Konzern jetzt also regieren, um sein Zugpferd, das zuletzt dreimal in Serie den Weltmeistertitel holte, zu halten? Zumindest soll Jos Verstappen am Rande des Grand Prix von Bahrain bereits mit Mercedes-Boss Toto Wolff (52) geplauscht haben.

Der sprach dann einige vielsagende Worte: "Ich kenne den Jos 25 Jahre, mit Höhen und Tiefen und habe einfach zur Leistung seines Sohnes gratuliert. Max fährt in einer eigenen Galaxie", wird er von "f1-insider" zitiert. Auf die Frage, ob Max nächstes Jahr im Mercedes fährt, grinste er und sagte: "Alles ist möglich".

Es bleibt also abseits der Rennstrecke enorm spannend, auf dem Rund dominiert der Niederländer offenbar auch in dieser Saison nach Belieben.