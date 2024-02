"Werde das dann nicht mehr machen": Max Verstappen droht Formel 1 mit Konsequenzen!

Wegen des aufgeblähten Rennkalenders beschweren sich zahlreiche Formel-1-Kalender. Max Verstappen zieht sogar ein vorzeitiges Karriereende in Betracht.

Von Aliena Rein

Bahrain - Noch nie gab es so viele Rennen! Am Samstag steht in Bahrain der erste Grand Prix des Jahres an, es folgen satte 23 weitere Starts - bis in den Dezember hinein fährt die Formel 1 in dieser Saison. Für die Fahrer ist das entschieden zu viel: Manche drohen sogar mit Konsequenzen.

Hat genug von der Aufblähung des Rennkalenders: Max Verstappen (26). © Darko Bandic/AP/dpa Schon in den vergangenen drei Jahren hatte die Formel 1 mit 22 Rennen pro Saison einen Rekord aufgestellt, 2023 wären es ohne die Absage von Imola sogar 23 gewesen. Doch in diesem Jahr setzt die Rennserie noch einen drauf und erreicht mit 24 Rennwochenenden eine absolute Grenze bei den Fahrern. "Ich bin noch jung, aber ich weiß, dass ich das bei 24 Rennen nicht weitere zehn Jahre machen werde", sagte Weltmeister Max Verstappen (26) laut Motorsport-Total.com bei einer Pressekonferenz vor dem Saisonauftakt. Man sei mittlerweile "deutlich über dem Limit". Formel 1 "Lächerlich", "Riesennachteil": Formel-1-Fahrer wüten schon vor Saisonbeginn Aktuell sei es für ihn noch kein Problem, "aber ich weiß, dass es in ein paar Jahren anders sein wird", betonte der Niederländer. "Am Ende ist es an der Formel 1, was sie mit ihrem Sport machen wollen. Aber wenn die Leute im Sport ihre Karrieren verkürzen, weil es zu viel ist, dann ist das schade." Dem stimmt Fernando Alonso (42), in dessen Anfangszeit es lediglich 16 Rennen gegeben habe, uneingeschränkt zu. Schon bei 20 Grands Prix habe es geheißen, dass jetzt das "absolute Limit" erreicht sei, nun sei man bei 24. Auch der Aston-Martin-Pilot kann sich bei diesem Pensum nicht vorstellen, noch deutlich länger zu fahren.

Formel 1: Fahrer kritisieren zu vollen Rennkalender