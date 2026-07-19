19.07.2026 16:59 Wildes Rennen in Belgien: Teenager Antonelli fährt zum nächsten Formel-1-Sieg

Mit der Reife eines Formel-1-Weltmeisters hat sich der 19-jährige Kimi Antonelli im Mercedes den Sieg beim Großen Preis von Belgien geschnappt.

Von Thomas Wolfer Spa-Francorchamps (Belgien) - Mit der Reife eines kommenden Formel-1-Weltmeisters hat Kimi Antonelli (19) seine WM-Führung durch den sechsten Saisonsieg weiter ausgebaut. Beim Großen Preis von Belgien profitierte der italienische Teenager zwar auch vom frühen Ausfall seines Mercedes-Teamkollegen George Russell (28), doch er selbst zeigte auch auf dem Traditionskurs in Spa-Francorchamps einen fehlerfreien Auftritt.

Kimi Antonelli (19) fuhr am Sonntag in Belgien zu seinem nächsten F1-Sieg im Mercedes. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa Hinter dem 19 Jahre alten Antonelli schafften es Charles Leclerc (28) im Ferrari und der viermalige Weltmeister Max Verstappen (28) im Red Bull auf das Podest. In der Gesamtwertung hat das Supertalent des deutschen Werksteams nun 49 Punkte Vorsprung vor dem zweitplatzierten Rekordweltmeister Lewis Hamilton (41) im Ferrari. Einen Zähler dahinter liegt Russell. Antonelli verlor seinen ersten Platz nach dem Start und ließ Verstappen vorbeiziehen - nur um kurz danach wieder clever die Spitze zu übernehmen. Formel 1 Sprint-Sieg für Antonelli! Formel-1-Wunderkind bleibt an der WM-Spitze Dahinter hatte Teamkollege Russell viel Pech. Der Brite fuhr aggressiv gegen die Konkurrenz und berührte mit seinem Mercedes das Auto von Ferrari-Star Lewis Hamilton. Der Silberpfeil von Russell drehte sich nach dem Kontakt mit seinem früheren Stallrivalen und rutschte ins Kiesbett. Damit war das vorletzte Rennen vor der Sommerpause für ihn schon früh vorbei. "Ich hatte wieder keine Leistung. Das ist inakzeptabel, Leute. Das ganze Wochenende!", funkte der wütende Russell an sein Team und offenbarte Batterie-Probleme. Er habe auf der Geraden vor Kurve sechs seine komplette Leistung verloren, sagte der Brite. Während Russell gefrustet ausstieg und Hamilton für den Crash eine Fünf-Sekunden-Strafe erhielt, begann es in der folgenden Safety-Car-Phase kurz zu regnen. Das blieb aber ohne Folgen.

Kimi Antonelli (19) konnte in Belgien mal wieder jubeln. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Viel Action mit jeder Menge Überholmanövern in Belgien

Red-Bull-Pilot Max Verstappen (28) schaffte es beim GP von Belgien aufs Podest. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa Auch nach dem fliegenden Neustart behielt Antonelli problemlos die Führung, dahinter wurde hart um die Positionen gekämpft. Leclerc schnappte sich im Ferrari schnell Verstappen und war Zweiter. Kurz darauf tauschten beide schon wieder die Plätze und schenkten sich nichts. Auch Leclerc und Hamilton lieferten sich in den Wäldern in den Ardennen harte Zweikämpfe. Auf dem mit 7004 Kilometern längsten Kurs im Formel-1-Kalender war viel Action mit jeder Menge Überholmanövern geboten. Durch die umfassenden Regeländerungen mit dem neuen Energiemanagement ist es nicht mehr möglich, ohne Pause nur Vollgas zu fahren. Nur wer die zur Verfügung stehende Energie gut einteilt, kann um den Sieg fahren. Vollblut-Rennfahrer wie Verstappen haben diesen Umstand immer wieder kritisiert. Formel 1 Drama um WM-Führenden Antonelli, dafür bejubelt Italien den ersten Hamilton-Sieg im Ferrari An der Spitze zeigte Antonelli erneut, dass er am besten mit dem Reglement zurechtkommt. Fünfmal hatte der Teenager in dieser Saison zuvor schon nacheinander gewinnen können, zuletzt sammelte er durch technische Probleme aber nicht mehr so viele Punkte. Auch vor zwei Wochen in Silverstone kostete ihn ein Defekt eine bessere Platzierung.

Charles Leclerc blieb bis zum Schluss an Kimi Antonelli dran