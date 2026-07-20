Mordsschreck für Hamilton: Formel-1-Star fährt Mechaniker um

Spa (Belgien) - Schreckmoment beim Formel-1-Rennen in Spa! Ein Boxenstopp von Ferrari-Pilot Lewis Hamilton (41) geht schief - er fährt einen seiner Mechaniker um.

Ferrari-Pilot Lewis Hamilton (41) kollidierte beim Boxenstopp unglücklich mit einem Mechaniker. © ANDREJ ISAKOVIC / AFP

In der 20. Runde fuhr Hamilton, der zuvor für einen Crash mit George Russell (28) im Mercedes schon mit einer Fünf-Sekunden-Zeitstrafe belegt worden war, in die Box und saß dort seine Strafe ab.

Danach kam es dann zum folgenschweren Missverständnis: Während die Reifen des Briten gewechselt wurden, arbeitete ein Mechaniker am Frontflügel, denn Hamilton hatte sich zuvor wiederholt über die schlechte Balance seines Boliden beschwert.

Doch obwohl der Mitarbeiter noch vor Hamiltons rechtem Vorderreifen stand, schaltete die Ampel auf Grün, Hamilton fuhr los und erwischte den Mechaniker, der über den Reifen fiel.

Sofort bremste Hamilton ab und erkundigte sich am Funk nach dem Zustand des Umgefahrenen, Ferrari konnte ihm glücklicherweise mitteilen, dass es dem Mitarbeiter gut gehe.

Die Schuld sah niemand bei Hamilton, sondern in einer internen Fehlplanung. "Weil die Ampel auf Grün stand, konnte Lewis losfahren. Es war ein Missverständnis hinsichtlich der Vorgehensweise, und für Lewis war es irgendwie Pech", nahm Teamchef Fred Vasseur (58) seinen Piloten nach dem Rennen bei Sky in Schutz und versicherte noch einmal, dass dem Crew-Mitglied nichts passiert sei: "Er ist wohlauf."