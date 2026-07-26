26.07.2026 17:11 Zurück auf dem Thron! Weltmeister holt ersten Formel-1-Saisonsieg für McLaren

Lando Norris ist bei der Hitzeschlacht auf dem Hungaroring cool geblieben und hat McLaren den ersten Saisonsieg in der Formel 1 beschert.

Budapest (Ungarn) - Der Weltmeister schlägt zurück: Lando Norris ist bei der Hitzeschlacht auf dem Hungaroring cool geblieben und hat McLaren den ersten Saisonsieg in der Formel 1 beschert. Der britische Titelverteidiger behielt beim Großen Preis von Ungarn die Nerven, setzte sich bei Temperaturen um die 30 Grad vor Max Verstappen im Red Bull durch.

Weltmeister Lando Norris (26) hat das letzte Rennen vor der Sommerpause in Ungarn gewonnen. © Darko Vojinovic/AP/dpa Während Teamkollege Oscar Piastri in der Schlussphase mit einem technischen Problem ausschied, jubelte Norris über seinen ersten Sieg seit Brasilien im vergangenen November. Hinter Verstappen, der sich überraschend über sein nächstes Podium freuen durfte, schaffte es WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli dank einer Aufholjagd von Startplatz sieben auf drei. Im Titelkampf baute er damit seinen Vorsprung gegenüber Lewis Hamilton, der spät eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Boxengasse kassierte und Fünfter wurde, vor der vierwöchigen Sommerpause auf 50 Punkte aus. Charles Leclerc wurde Vierter. George Russell kassierte derweil im zweiten Silberpfeil wieder einen heftigen Dämpfer, nach einem katastrophalen Start erreichte Antonellis Teamkollege nur Rang sieben. Formel 1 Wildes Rennen in Belgien: Teenager Antonelli fährt zum nächsten Formel-1-Sieg Während sein erster Verfolger Leclerc am Start weit zurückfiel, behauptete Polesetter Norris zunächst seine Position - bis er in Kurve zwei zu weit hinauskam. Piastri nutzte die Gunst der Stunde und übernahm die Führung. Weiter hinten setzten sich derweil für Russell die Probleme fort, weil sein Silberpfeil nur schleppend in die Gänge kam, rutschte dieser bis auf Platz 18 ab.

Bitter! Norris' Teamkollege muss Boliden abstellen