Zurück ins Cockpit? Sebastian Vettel flirtet mit Formel-1-Comeback!

Deutschland - Kehrt Sebastian Vettel (36) schon bald in die Formel 1 zurück? Der viermalige Weltmeister ist sich im Klaren darüber, dass Rücktritte im Rennsport nicht von Dauer sein müssen und liebäugelt auch kräftig mit dem eigenen Comeback.

Am 20. November 2022 ging Sebastian Vettel (36) in Abu Dhabi letztmals bei einem Grand Prix an den Start. © James Gasperotti/Zuma Press/dpa

Mit einer bewegenden Video-Botschaft verkündete der Heppenheimer im Juli 2022 seinen Abtritt zum Saisonende, um mehr Zeit mit der Familie sowie anderen Hobbys verbringen zu können - und hielt anschließend Wort.

Rund zehn Monate nach seinem letzten Rennen in Abi Dhabi hört sich die Zukunftsplanung des Hessen allerdings wieder deutlich ergebnisoffener an.

Im Interview mit dem britischen TV-Sender Sky Sports schloss der langjährige Red-Bull-Pilot eine Rückkehr ins Königsklassen-Cockpit zumindest nicht kategorisch aus und deutete sogar eher das Gegenteil an.

Auf die Frage, ob er es anderen F1-Legenden wie Alain Prost (68), Niki Lauda (†70), Fernando Alonso (42) oder Kimi Räikkönen (43) gleichtun und wiederkommen werde, antwortete Vettel: "Ich kann nicht Nein sagen, weil man es nicht weiß."

"Hätte man sie gefragt, hätten einige vielleicht Nein gesagt, andere, dass sie es nicht wüssten. Am Ende sind sie alle zurückgekommen, also kann ich es nicht ausschließen", fügte der zweiterfolgreichste deutsche Fahrer der Geschichte an.