Nach dem Rennen flogen die Fäuste: Fahrer-Zoff endet in wilder Prügelei

North Wilkesboro (North Carolina/USA) - Im Hintergrund krachten Raketen des Feuerwerks und erleuchteten den Himmel hell, nach rund 15 Sekunden flogen im Vordergrund die Fäuste: Beim Allstar-Rennen der Nascar -Serie ist es in den USA zu einem handfesten Prügel-Skandal gekommen.

Zunächst sah es so aus, als ob die beiden US-Amerikaner ihre Differenzen aus dem Rennen verbal lösen würde. Umrandet von Teammitgliedern, aber auch TV-Männern mit Kameras, Fotografen und Journalisten, diskutierten die Rennfahrer.

Bildmontage: Meg Oliphant / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, Sean Gardner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ricky Stenhouse Jr. (36) stellte als Provokation seinen Wagen in der Boxengasse von Busch ab. © James Gilbert / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Das ließ sich der drei Jahre Ältere, der im Gegensatz zu Stenhouse jr. immer noch seinen Rennanzug trug, nicht gefallen.

Der schlug zurück. Beide Fahrer taumelten, Busch stürzte über einen Reifen. Die umstehenden Menschen versuchten, die beiden Streithähne voneinander zu trennen, doch das war gar nicht so leicht.

Busch war nach dem Faustangriff außer sich vor Wut, wollte auf Stenhouse los. Doch weil er ihn nicht mehr erreichen konnte, legte er sich mit einem anderen Mann an, der ihn im Zaum halten wollten. Am Ende prügelten sich gleich mehrere Männer aus den beiden Teams, der Konflikt artete in einer Schlägerei aus.

Doch was war eigentlich der Auslöser? Gleich zum Start wurde Busch gegen die Bande gedrückt, nachdem er auf der Innenbahn eine Lücke gelassen hatten, in die Stenhouse reinstach.

Als Retourkutsche knallte der zweifache Champion der Nascar-Serie Busch schon in der zweiten von 200 Runden ins Heck von Stenhouse, dessen Wagen dann in die Mauer krachte.

Das bedeutete das Aus, er parkte daraufhin seinen Wagen als Provokation in der Box von Busch. Nach dem Rennen eskalierte die Situation dann.