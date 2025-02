Unfall bei Pannenhilfe: Rallye-Dakar-Sieger muss das Bein amputiert werden!

Mathieu Baumel meldet sich aus dem Krankenhaus bei seinen Followern. © Screenshot/Instagram/mathieu.baumel

Auch sein linkes Bein wurde stark in Mitleidenschaft gezogen, dort seien die Aussichten allerdings besser. "Mein linkes Bein wurde dreimal operiert, und ich arbeite hart daran, es wieder vollständig funktionsfähig zu machen", sagte der Franzose. "Ich bin zuversichtlich, dass es langfristig wieder gut funktionieren wird."

Von den mehr als schwierigen Umständen will sich Baumel allerdings nicht unterkriegen lassen und in den Rallyesport zurückkehren!

Der 49-Jährige gilt als einer der besten Beifahrer der Welt und konnte an der Seite des Kataris Nasser Al-Attiyah (54) bereits viermal die Rallye Dakar gewinnen. 2024 trennten sich die Wege des Duos, in diesem Jahr startete Baumel in seinem Paradewettbewerb erstmals mit de Mévius.

An dessen Seite will er nach seiner Genesung weiterhin seiner Leidenschaft nachgehen: "Mein einziges Ziel ist es, bereit für die nächste Dakar zu sein - an der Spitze der Rangliste in einem T1+-Auto, selbstverständlich weiterhin mit Guillaume de Mévius. Ich freue mich sehr, dass er hier im Krankenhaus an meiner Seite ist."