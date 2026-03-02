Von der Rennstrecke zum Zahnarzt: Motorsport-Star rammt sich Trophäe ins Gesicht

Daytona Beach (USA) - Autsch! Mit seinem achten Daytona-Sieg hat der US-amerikanische Motocross-Fahrer Eli Tomac am Wochenende Geschichte geschrieben, doch der tolle Triumph wird ihm nicht nur wegen seiner Leistung auf der altehrwürdigen Strecke in Erinnerung bleiben. Und vom Preisgeld muss der 33-Jährige jetzt erst einmal den Zahnarzt bezahlen.

Eli Tomac (33) gewann in Daytona seine achte Trophäe, aber verlor dafür ein Stück Zahn. © Bildmontage: Screesnshot/X/Motorsport, Screenshot/Instagram/showradicaldotcom

Während der Siegerehrung passierte dem Red-Bull-Star nämlich ein ziemlich kurioses Missgeschick, das anschließend im Netz die Runde machte.

Als sich der Motorsportler die AMA-Supercross-Trophäe schnappen wollte, brach das massive Konstrukt aus Metall plötzlich in zwei Teile. Als wäre das schon nicht unglücklich genug, rammte sich Tomac die abgelöste Figur eines Offroad-Fahrers dann auch noch mit voller Wucht gegen den Mund.

Sofort zuckte der Motocross-Profi vor Schmerzen zusammen und fasste sich prüfend an die vorderen Schneidezähne. Konkurrent Ken Roczen (31), der beim Rennen auf Platz drei gelandet war, fragte daraufhin besorgt nach und Tomac erklärte ihm offenbar seine verzwickte Lage.

Denn der 33-Jährige suchte anschließend fast schon fluchtartig den Weg von der Bühne. Nach kurzer Beratung mit seinem Team blieb er dann zwar doch noch, allerdings verzichtete er auffällig darauf, zu lächeln oder seinen Mund zu weit zu öffnen.