Rallye-Legende schult Rettungskräfte im sicheren Fahren

Kempten - Für sie gilt: schnell ankommen, aber vor allem auch trotzdem sicher ankommen. Die Fahrer von Rettungsfahrzeugen stehen besonders unter Druck, wenn sie mit Blaulicht und Sirene durch die Städte müssen.

Jutta Kleinschmidt (63) gewann 2001 die Automobilwertung auf der Rallyestrecke Paris-Dakar. Als bislang einzige Frau der Welt. Und als bislang einzige Person aus Deutschland. © Jason Tschepljakow/dpa

Damit sie heil ankommen, gibt es für sie spezielle Sicherheitstrainings. Bei einer Schulung in Kempten hatten einige Einsatzkräfte des Malteser Hilfsdienstes dabei nun eine besondere Lehrerin.

Jutta Kleinschmidt (63), die einzige Frau, die bisher die legendäre Wüstenrallye Dakar gewinnen konnte. Kleinschmidt betonte, wie wichtig solche Schulungen hinter dem Lenkrad seien – selbst wenn man schon richtig gut fahre.

"Man kann immer etwas dazulernen." Da es darum gehe, flott zum Einsatzort zu kommen oder mit den Patienten in die Klinik, seien Tipps aus dem Rennsport durchaus sinnvoll.

"Die Jungs und Mädels sind ja ziemlich schnell unterwegs", sagte die 63-Jährige über die Teilnehmer. Kleinschmidt will den Fahrerinnen und Fahrern insbesondere auch die grundlegenden Dinge vermitteln.

Dazu zählten Lenktechnik und auch ganz einfach die Sitzposition. "Meistens sitzt man zu weit weg", sagt die Profifahrerin. "Auch eine ruhige Lenkbewegung ist wichtig, um das Fahrzeug auf der Strecke zu halten."