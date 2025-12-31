Vater von Rennfahrer stirbt bei Hausbrand - Mutter in kritischem Zustand
Stanley (USA) - Unfassbare Tragödie kurz nach Weihnachten! NASCAR-Fahrer Denny Hamlin (45) hat bei einem Hausbrand seinen Vater Dennis (†75) verloren. Auch seine Mutter Mary Lou (69) wurde bei dem Unglück schwer verletzt.
Wie CNN berichtete, wurde die Feuerwehr am Sonntagabend zu einem Hausbrand in der Nähe von Stanley, North Carolina, gerufen. Dort fanden die Einsatzkräfte eine erschütternde Situation vor: Das Haus stand beinahe vollständig in Brand, die Flammen schlugen bereits aus dem Dachboden.
Die beiden Bewohner, Dennis und Mary Lou Hamlin, hatten sich zwar ins Freie retten können, allerdings mit lebensbedrohlichen Verletzungen.
Beide wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte allerdings den Kampf um das Leben von Hamlin sr. verloren. Seine schwerstverletzte Ehefrau befindet sich noch immer in Behandlung, ihr Zustand soll kritisch sein.
Aufgrund des erheblichen Schadens brach das Haus, das sich im Besitz einer von Denny Hamlin gemanagten Immobilienfirma befindet, später teilweise zusammen, die Brandursache wird derzeit untersucht.
Dennis Hamlin trieb die NASCAR-Karriere von Denny voran
Hamlin verdankt seine erfolgreiche NASCAR-Karriere unter anderem seinem Vater: Dennis Hamlin steckte einst jeden Cent, den er hatte, in die Rennsport-Leidenschaft seines Sohnes, entsprechend eng war die Beziehung zwischen Vater und Sohn.
Vor einigen Wochen hatte der 45-Jährige öffentlich gemacht, dass sein Vater an einer schweren Erkrankung litt und nicht mehr lange zu leben habe, trotzdem verfolgte der 75-Jährige den Titelkampf um den NASCAR-Cup, den Hamlin jr. erst kurz vor Schluss verlor, intensiv mit.
"Ich weiß ganz genau, dass dies die letzte Chance für meinen Vater ist, das [seinen Titelgewinn, Anm. d. Red.] zu sehen", sagte der Gibbs-Toyota-Fahrer damals - und sollte auf tragische Weise recht behalten.
Es ist schon der zweite heftige Schicksalsschlag in der NASCAR innerhalb weniger Wochen: Am 18. Dezember war ein Flugzeug mit NASCAR-Pilot Greg Biffle und dessen Familie darin abgestürzt. Der 55-jährige US-Amerikaner, seine Frau und die beiden gemeinsamen Kinder kamen dabei ums Leben.
Titelfoto: James Gilbert / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP