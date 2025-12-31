Vater von Rennfahrer stirbt bei Hausbrand - Mutter in kritischem Zustand

Stanley (USA) - Unfassbare Tragödie kurz nach Weihnachten! NASCAR-Fahrer Denny Hamlin (45) hat bei einem Hausbrand seinen Vater Dennis (†75) verloren. Auch seine Mutter Mary Lou (69) wurde bei dem Unglück schwer verletzt.

NASCAR-Rennfahrer Denny Hamlin (45) trauert um seinen Vater. © James Gilbert / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie CNN berichtete, wurde die Feuerwehr am Sonntagabend zu einem Hausbrand in der Nähe von Stanley, North Carolina, gerufen. Dort fanden die Einsatzkräfte eine erschütternde Situation vor: Das Haus stand beinahe vollständig in Brand, die Flammen schlugen bereits aus dem Dachboden.

Die beiden Bewohner, Dennis und Mary Lou Hamlin, hatten sich zwar ins Freie retten können, allerdings mit lebensbedrohlichen Verletzungen.

Beide wurden umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte allerdings den Kampf um das Leben von Hamlin sr. verloren. Seine schwerstverletzte Ehefrau befindet sich noch immer in Behandlung, ihr Zustand soll kritisch sein.

Aufgrund des erheblichen Schadens brach das Haus, das sich im Besitz einer von Denny Hamlin gemanagten Immobilienfirma befindet, später teilweise zusammen, die Brandursache wird derzeit untersucht.