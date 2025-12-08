Mit nur 17 Jahren: Motocross-Talent stirbt bei Trainingsunfall
Vilafamés (Spanien) - Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich: Mit gerade einmal 17 Jahren ist der spanische Motocross-Fahrer Enzo Badenas (†17) tödlich verunglückt.
Das Nachwuchstalent habe am Sonntag bei einem schweren Unfall während eines privaten Trainings auf der Sportanlage Red Sand MX & Enduro Park in Vilafamés (Provinz Castellón) sein Leben verloren, berichten mehrere Medien übereinstimmend.
Die zugezogenen Verletzungen seien demnach so schwer gewesen, dass der Youngster verstarb. Wie genau es zu dem tödlichen Unglück kam, ist allerdings unklar.
Besonders tragisch: Noch kurz vor dem Trainingslauf hatte der junge Fahrer mit seinen über 4000 Instagram-Abonnenten ein Foto geteilt, das ihn bei seiner großen Leidenschaft zeigt.
Enzo Badenas galt als vielversprechendes Talent
Badenas, ausgebildet am Spezialisierten Zentrum für Motorsporttraining (CETDM), galt als Ausnahmetalent, hatte dort 2023 seinen ersten Vertrag erhalten.
Das Zentrum bestätigte indes seinen Tod, zeigte sich in einer Stellungnahme zutiefst betroffen: "Das Technologiezentrum des Circuit Ricardo Tormo ist bestürzt über diese Nachricht, und alle Mitarbeiter des CETDM und des Circuit möchten den Familienangehörigen, Kollegen, Freunden und Bekannten von Enzo in dieser schweren Zeit ihr Beileid, ihre Zuneigung und viel Kraft aussprechen."
Badenas hatte sich bereits früh einen Namen in der Motocross-Szene gemacht. Mit dem Gewinn des spanischen 85-ccm-Meistertitels begann seine Erfolgsserie, die ihn über Podiumsplätze, weitere Titel sowie Siege direkt in die spanische Nationalmannschaft führte.
Dort maß er sich bei verschiedenen Events - bis hin zur Europameisterschaft. Doch nun endet die vielversprechende Karriere des jungen Sportlers viel zu früh.
