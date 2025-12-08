Mit nur 17 Jahren: Motocross-Talent stirbt bei Trainingsunfall

Vilafamés (Spanien) - Er hatte sein ganzes Leben noch vor sich: Mit gerade einmal 17 Jahren ist der spanische Motocross -Fahrer Enzo Badenas (†17) tödlich verunglückt.

Enzo Badenas (†17) starb bei einem tragischen Unfall. © Screenshot/Instagram,enzobadenas83

Das Nachwuchstalent habe am Sonntag bei einem schweren Unfall während eines privaten Trainings auf der Sportanlage Red Sand MX & Enduro Park in Vilafamés (Provinz Castellón) sein Leben verloren, berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Die zugezogenen Verletzungen seien demnach so schwer gewesen, dass der Youngster verstarb. Wie genau es zu dem tödlichen Unglück kam, ist allerdings unklar.

Besonders tragisch: Noch kurz vor dem Trainingslauf hatte der junge Fahrer mit seinen über 4000 Instagram-Abonnenten ein Foto geteilt, das ihn bei seiner großen Leidenschaft zeigt.