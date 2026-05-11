11.05.2026 06:17 Nach 606 Kilometern durch das Tal des Todes: Extremsportler Arda Saatçi erreicht unter Tränen sein Ziel

Nach etwas mehr als fünf Tagen Laufen am Stück ist die Cyborg Season 2026 von Arda Saatçi aus dem Todestal bis nach Los Angeles vorbei. Im Ziel fließen Tränen.

Von Nick-Fabrice Vetter

Los Angeles (USA) - Es ist vorbei - Die Cyborg Season 2026 des Berliner Extremsportlers Arda Saatçi (28) findet nach genau 123 Stunden 21 Minuten und 10 Sekunden ihr Ende am berühmten Santa Monica Pier in Kalifornien. Damit hat der Ultraläufer endgültig bewiesen, dass er selbst gegen alle Widrigkeiten sein Ziel erreichen kann - koste es was es wolle.

Mit seinem eisernen Willen und seinem ewigen Kampf gegen den inneren Schweinehund inspiriert der Extremsportler Arda Saatçi (28) Millionen von Menschen. © Cameron Moon / Red Bull Content Pool 606 Kilometer - diese Distanz ist der selbsternannte Cyborg in den letzten fünf Tagen gelaufen, und das unter Bedingungen, bei denen "normale" Menschen bereits nach wenigen Metern schlapp gemacht hätten. Auf seinem Weg aus dem Badwater Basin - dem heißesten und tiefsten Ort der ganzen USA - musste der Extremsportler sich nicht nur einer unfassbaren Distanz und Temperaturen jenseits der 35 Grad sowie über 5800 Höhenmetern, sondern auch der Zeit stellen, die unerbittlich gegen den Deutschen läuft. Sein Ziel war es, 150 Kilometer am Tag zu laufen und dadurch innerhalb von 96 Stunden im Ziel anzukommen, doch schnell wurde klar - die Wüste kennt keine Gnade und somit rückte das selbstgesetzte Ziel in weite Ferne. Sport Start im Tal des Todes rückt näher: Die letzten Vorbereitungen von Extremsportler Arda Saatçi Nach 96 Stunden befand sich Arda gerade bei Kilometer 458. Unter Tränen bat er bei seinen Millionen von Fans um Vergebung, doch anstatt an Ort und Stelle zusammenzubrechen und den einfachen Weg im Auto zu wählen, kämpfte Arda weiter, denn es galt ein Versprechen zu halten. Gegenüber seinen Zuschauern erklärte der Extremsportler, dass er seiner Mutter versprochen hatte, dass sie am Sonntag - also am Muttertag - gemeinsam in Los Angeles ein Eis essen werden - komme was wolle. Getrieben von genau diesem eisernen Willen, sein Versprechen an seine Mutter zu halten, setzte Arda seinen Höllenritt fort, Kilometer für Kilometer, immer weiter in Richtung Küste.

Hunderte Kilometer durch eine einzige Einöde entlang monotoner Straßen und das alles in einer Hitze jenseits der 35 Grad Celsius. Auch Halluzinationen machten dem Berliner zu schaffen. © Cameron Moon / Red Bull Content Pool

Extremsportler knackt Rekorde in den sozialen Medien

Dass eine solche Challenge in den sozialen Medien Wellen schlägt, war abzusehen, doch mit einem solchen Tsunami an Aufmerksamkeit und positiver Resonanz hat wohl niemand gerechnet. Über alle Plattformen hinweg haben zum Ende der Odyssee durch die Wüste mehr als 2,2 Millionen Menschen mit dem Berliner mitgefiebert. Arda selbst verfolgt seit dem Beginn seiner Karriere das Ziel, die "einflussreichste Person in der Kategorie Sport" zu sein - diesem Ziel scheint er durch seine "Cyborg Season 2026" ein ganzes Stück näher gekommen zu sein.

Auf seinem Weg vom niedrigsten Punkt der USA bis nach Los Angeles musste Extremsportler Arda Saatçi (28) mehr als 5800 Höhenmeter bewältigen. © Cameron Moon / Red Bull Content Pool

Unter Tränen erreichte Arda das Ziel