Neuer Marathon-Weltrekord! Kenianer durchbricht Zwei-Stunden-Schallmauer

London (Großbritannien) - Der Kenianer Sabastian Sawe (29) hat in London den Marathon -Weltrekord geknackt.

Sebastian Sawe (29) knackte als erster Mensch unter regulären Bedingungen die Marathon-Schallmauer von zwei Stunden. © John Walton/PA Wire/dpa

Der 29-Jährige gewann bei dem prestigeträchtigen Rennen in 1:59:30 Stunden und blieb damit als erster Mensch in einem offiziellen Wettkampf unter der magischen Zwei-Stunden-Marke.

Sawe war 65 Sekunden schneller als sein Landsmann Kelvin Kiptum (†41), der 2023 in Chicago 2:00:35 Stunden lief. Kiptum war nur wenige Monate später im Februar 2024 bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat ums Leben gekommen.

Sawe stieß in eine neue Dimension vor und schrieb mit seiner Zeit nun Sport-Geschichte, wenngleich vor ihm bereits der zweimalige Olympiasieger und ehemalige Weltrekordler Eliud Kipchoge (41) einen Marathon unter zwei Stunden absolviert hatte.