Start im Tal des Todes rückt näher: Die letzten Vorbereitungen von Extremsportler Arda Saatçi
Los Angeles (USA) - Nur noch wenige Stunden, dann tickt die Zeit unerbittlich gegen den Extremsportler, während sich Arda Saatçi (28) auf eine wahre Odyssee begibt. 96 Stunden, rund 600 Kilometer in einer Hitze, die herkömmliche Schuhe zum Schmelzen bringt - diese Strapazen nimmt der gebürtige Berliner auf sich, um der Welt zu zeigen, dass der menschliche Körper zu weitaus mehr imstande ist, als man sich vorstellen mag.
Dienstagabend, um 20 Uhr deutscher Zeit, startet der Livestream auf sämtlichen Kanälen des Extremsportlers und auf RedBullTV. Im Badwater Basin (Death Valley in Kalifornien) herrschen zu dieser Zeit 30 Grad Celsius und Punkt 11 Uhr (Ortszeit) fällt der Startschuss für die Cyborg Season 2026.
Danach geht es 600 Kilometer durch eine der heißesten Regionen der Welt bis an den Santa Monica Pier in Los Angeles. Schatten wird für Arda während seines Laufes ein rares Gut sein. Neben seinen 14 Marathons, die er in den nächsten vier Tagen absolvieren muss, warten auf den Extremsportler zudem noch knapp 5700 Höhenmeter. Das entspricht etwa der Höhe des höchsten Berges Europas - des Elbrus in Russland.
Aktuell schläft der 28-Jährige wahrscheinlich noch in einem Hotelzimmer, doch die vergangenen Tage waren alles andere als erholsam. Neben einigen lockeren Laufeinheiten mussten sich Arda und seine Crew auch noch um organisatorische Dinge kümmern. Doch dass selbst alltägliche Dinge wie Einkaufen durch einen solchen Ultralauf extrem werden können, zeigte der Influencer in seinem neuesten YouTube-Video.
Gemeinsam mit seiner Crew zeigte er seinen Zuschauern all das, was er für die nächsten Tage benötigen wird. Pro Tag möchte der Extremsportler ganze 15.000 Kalorien zu sich nehmen, über vier Tage hinweg sind das unfassbare 60.000, und genau diese Menge galt es einzukaufen.
Profisportler werden Arda Saatçi begleiten
In seinem Video erklärt der Ultraläufer, dass nicht alle Streckenabschnitte, die er im Laufe seiner Reise zur Küste passieren wird, für Autos erreichbar sind. Damit jedoch auch auf diesen Abschnitten seine Sicherheit und das Entertainment der Zuschauer garantiert bleibt, hat RedBull fünf Profi-Ultraläufer und -Läuferinnen organisiert, die den 28-Jährigen dort begleiten und filmen.
Die Läufer wechseln sich planmäßig alle 45 Minuten ab. Anders als Arda - er muss die 96 Stunden durchlaufen.
Wassersprüher, Hanteln und Kamillentee - die Geheimwaffen des Ultraläufers
Neben allerlei Brot, Gummibärchen und Crackern, gab es jedoch auch die ein oder andere Besonderheit im Einkaufskorb des Berliners.
So fand ziemlich schnell ein Wassersprüher seinen Weg auf die Einkaufsliste. Diesen möchte der Athlet mit kaltem Wasser füllen, damit er auf seinem Weg durch die Wüste jederzeit die Möglichkeit hat, sich kurz abzukühlen. Auch ein Hantelset wurde eingepackt: "Für Seitheben", erklärt Arda seinem Kameramann. Ob er eine seiner seltenen Laufpausen tatsächlich dafür verwenden wird, um Kraftsport zu machen, bleibt abzuwarten.
Eine wahre Geheimwaffe des Sportlers ist aber Kamillentee. Dieser dient zur Beruhigung des Magens, da sowohl Magen als auch Darm durch die extreme Anstrengung und das viele Essen stark beansprucht werden. Der Tee soll dabei helfen, ungeplante Toilettenpausen zu vermeiden.
Doch auch schon vor dem eigentlichen Lauf muss Arda auf seine Ernährung achten. "Low Fat, High Carb und Eiweiß auf ein Minimum, um die Glykogenspeicher bis zum Start maximal zu füllen", erklärt er seinen Zuschauern. Sogenanntes "Carbloading" ist eine gängige Methode bei Ausdauersportlern, um noch einmal die letzten Prozente aus dem Körper herauszukitzeln.
Während der 96 Stunden verfolgen ganze 14 Fahrzeuge den 28-Jährigen. Eines davon ist ein Camper, den er ganz für sich allein nutzen wird. Auch im Innenraum dieses Campers und im "Schlafzimmer" befinden sich Kameras, damit seine Zuschauer den Extremsportler jederzeit beobachten und anfeuern können.
Titelfoto: Fotomontage: DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool