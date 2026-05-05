05.05.2026 12:10 Start im Tal des Todes rückt näher: Die letzten Vorbereitungen von Extremsportler Arda Saatçi

96 Stunden, 600 Kilometer, extreme Hitze: Ein Berliner Extremsportler stellt sich einer immensen Herausforderung in der Wüste. Um 20 Uhr startet der Livestream.

Von Nick-Fabrice Vetter

Los Angeles (USA) - Nur noch wenige Stunden, dann tickt die Zeit unerbittlich gegen den Extremsportler, während sich Arda Saatçi (28) auf eine wahre Odyssee begibt. 96 Stunden, rund 600 Kilometer in einer Hitze, die herkömmliche Schuhe zum Schmelzen bringt - diese Strapazen nimmt der gebürtige Berliner auf sich, um der Welt zu zeigen, dass der menschliche Körper zu weitaus mehr imstande ist, als man sich vorstellen mag.

Für den Extremsportler Arda Saatçi (28) beginnt am Dienstag der Kampf gegen die Uhr und gegen sich selbst. Getreu seinem Motto "You vs. You". © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Dienstagabend, um 20 Uhr deutscher Zeit, startet der Livestream auf sämtlichen Kanälen des Extremsportlers und auf RedBullTV. Im Badwater Basin (Death Valley in Kalifornien) herrschen zu dieser Zeit 30 Grad Celsius und Punkt 11 Uhr (Ortszeit) fällt der Startschuss für die Cyborg Season 2026. Danach geht es 600 Kilometer durch eine der heißesten Regionen der Welt bis an den Santa Monica Pier in Los Angeles. Schatten wird für Arda während seines Laufes ein rares Gut sein. Neben seinen 14 Marathons, die er in den nächsten vier Tagen absolvieren muss, warten auf den Extremsportler zudem noch knapp 5700 Höhenmeter. Das entspricht etwa der Höhe des höchsten Berges Europas - des Elbrus in Russland. Aktuell schläft der 28-Jährige wahrscheinlich noch in einem Hotelzimmer, doch die vergangenen Tage waren alles andere als erholsam. Neben einigen lockeren Laufeinheiten mussten sich Arda und seine Crew auch noch um organisatorische Dinge kümmern. Doch dass selbst alltägliche Dinge wie Einkaufen durch einen solchen Ultralauf extrem werden können, zeigte der Influencer in seinem neuesten YouTube-Video. Sport Eisbären Berlin wieder Meister: Titel-Sensation trotz Krisensaison Gemeinsam mit seiner Crew zeigte er seinen Zuschauern all das, was er für die nächsten Tage benötigen wird. Pro Tag möchte der Extremsportler ganze 15.000 Kalorien zu sich nehmen, über vier Tage hinweg sind das unfassbare 60.000, und genau diese Menge galt es einzukaufen.

Profisportler werden Arda Saatçi begleiten

In seinem Video erklärt der Ultraläufer, dass nicht alle Streckenabschnitte, die er im Laufe seiner Reise zur Küste passieren wird, für Autos erreichbar sind. Damit jedoch auch auf diesen Abschnitten seine Sicherheit und das Entertainment der Zuschauer garantiert bleibt, hat RedBull fünf Profi-Ultraläufer und -Läuferinnen organisiert, die den 28-Jährigen dort begleiten und filmen. Die Läufer wechseln sich planmäßig alle 45 Minuten ab. Anders als Arda - er muss die 96 Stunden durchlaufen.

Wassersprüher, Hanteln und Kamillentee - die Geheimwaffen des Ultraläufers