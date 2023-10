"Plötzlich gemerkt, dass alle schreien": Dieser Zusammenprall schockt die NHL

Nassau County (New York/USA) - Schreckliches Drama in der NHL ! Erik Brännström (24) von den Ottawa Senators krachte böse mit einem Gegenspieler zusammen und blieb regungslos liegen. Der Verteidiger schlug mit dem Kopf auf dem harten Eis auf!

Erik Brännström (24, weißes Trikot) krachte unglücklich mit seinem Hinterkopf auf das Eis. © IMAGO / USA TODAY Network

Beim Spiel der Ottawa Senators gegen die New York Islanders hielten die Zuschauer am Donnerstag in der UBS Arena plötzlich den Atem an. Denn so einen heftigen Body-Check mit einem so unglücklichen Fall auf das Eis sieht man nicht alle Tage!

Beim Stand von 2:1 für die Islanders kassierte im zweiten Drittel des Spiels Brännström einen heftigen Stoß vom New Yorker Cal Clutterbuck (35).

Der 24-jährige Schwede krachte daraufhin gegen die Bande und anschließend mit seinem Hinterkopf auf das Eis, blieb anschließend regungslos liegen.

Die erschütternde Szene wurde auf X (ehemals Twitter) geteilt.

Nach minutenlanger Behandlung wurde der Eishockey-Star vom medizinischen Personal unter den Standing Ovations der Zuschauer beider Lager vom Eis transportiert und für weitere Untersuchungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.