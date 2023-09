Ohne Finger und Beine! Eiskunstlauf-Star nach Covid-Horror wieder auf dem Eis

Die gesundheitlichen Probleme waren so gravierend, dass er Anfang Februar ins Koma versetzt werden musste und künstlich am Leben erhalten wurde.

Ohne Finger versucht sich Roman Kostomarov fit zu halten. © Screenshot/Instagram/romankostomarovkrs

Kostomarov bekam teure Prothesen, um zumindest wieder das Laufen lernen zu können.

Mit diesen Prothesen stand der Gigant des Eiskunstlaufs bei einer Show in Sotschi am Mittwoch auf dem Eis und bedankte sich beim Publikum in bewegenden Worten für die Anteilnahme und Unterstützung in den letzten Monaten.

Da blieb kaum ein Auge trocken.