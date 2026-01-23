Auf ihn war ein "Kopfgeld" von 15 Millionen Dollar ausgesetzt: Ex-Olympia-Star festgenommen!
Ottawa (Kanda) - Er stand auf der "Ten Most Wanted"-Liste des FBI, hatte ein "Kopfgeld" von 15 Millionen US-Dollar (rund 12,7 Millionen Euro). Jetzt ist Ryan Wedding (44) den Fahndern ins Netz gegangen.
Wie US-Behörden am heutigen Freitag mitteilten, sei der 44-jährige Ex-Olympia-Star in Mexiko verhaftet worden, wo er sich seit über einem Jahrzehnt versteckt gehalten haben soll.
"Auf meine Anweisung hin haben Agenten des Justizministeriums und des FBI ein weiteres Mitglied der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher festgenommen", gab US-Justizministerin Pam Bondi die Festnahme des ehemaligen Olympia-Snowboarders auf X bekannt.
"Wedding wurde in die Vereinigten Staaten überführt, wo er sich vor Gericht verantworten muss", erklärte Bondi weiter.
Der Festnahme von Wedding gingen umfangreiche Ermittlungen voraus.
Ryan Wedding wegen Kokain-Schmuggels und Mordes festgenommen
Ihm wird vorgeworfen, eine kriminelle Vereinigung geführt zu haben, die jährlich rund 60 Tonnen Kokain in die Vereinigten Staaten geschmuggelt und damit über eine Milliarde US-Dollar Umsatz erzielt haben soll.
Zudem soll er einen Mord im Rahmen dieser Organisation begangen sowie weitere Drogendelikte verübt haben.
Bereits 2008 war der Kanadier wegen Drogenschmuggels festgenommen worden und hatte 2010 eine mehrjährige Haftstrafe verbüßt. Nach seiner Entlassung soll er seine kriminellen Machenschaften jedoch wieder aufgenommen haben.
Bevor er in die Drogen-Unterwelt eintrat, war Wedding professioneller Snowboarder. 2002 nahm der gebürtige Kanadier an den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City teil.
Titelfoto: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP