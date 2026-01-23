Auf ihn war ein "Kopfgeld" von 15 Millionen Dollar ausgesetzt: Ex-Olympia-Star festgenommen!

Ottawa (Kanda) - Er stand auf der "Ten Most Wanted"-Liste des FBI, hatte ein "Kopfgeld" von 15 Millionen US-Dollar (rund 12,7 Millionen Euro). Jetzt ist Ryan Wedding (44) den Fahndern ins Netz gegangen.

Mit diesem Plakat fahndete das FBI nach Ryan Wedding (44). © ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie US-Behörden am heutigen Freitag mitteilten, sei der 44-jährige Ex-Olympia-Star in Mexiko verhaftet worden, wo er sich seit über einem Jahrzehnt versteckt gehalten haben soll.

"Auf meine Anweisung hin haben Agenten des Justizministeriums und des FBI ein weiteres Mitglied der FBI-Liste der zehn meistgesuchten Verbrecher festgenommen", gab US-Justizministerin Pam Bondi die Festnahme des ehemaligen Olympia-Snowboarders auf X bekannt.

"Wedding wurde in die Vereinigten Staaten überführt, wo er sich vor Gericht verantworten muss", erklärte Bondi weiter.

Der Festnahme von Wedding gingen umfangreiche Ermittlungen voraus.