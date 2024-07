19.07.2024 15:36 Auf zu Olympia! Sachsen-Anhalt schickt 19 Top-Athleten

In wenigen Tagen geht es los: Die diesjährigen Olympischen Spiele werden in Paris abgehalten. Und Sachsen-Anhalt schickt fast 20 Spitzen-Sportler in den Ring.

Von Lena Schubert

Titelfoto: Bildmontage: Aurelien Morissard/AP, Michael Kappeler/dpa, David Inderlied/dpa, Marius Becker/dpa