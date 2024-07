Erst Medaille, dann Lätzchen? Doppeltes Glück für deutschen Turn-Star!

Paris (Frankreich) - Spannende Zeiten für Lukas Dauser (31)! In wenigen Tagen greift der deutsche Turn-Star bei den Olympischen Spielen in Paris nach seiner nächsten Medaille, kurz darauf greift er wohl häufiger mal zu den Windeln. Der Weltmeister wird nämlich zum ersten Mal Papa.

Im vergangenen Jahr gewann Lukas Dauser (31) als erster deutscher Turner seit Fabian Hambüchen (36) WM-Gold. © Geert Vanden Wijngaert/AP/dpa

Das gaben er und seine Ehefrau Viktoria (28) nun unmittelbar vor Beginn des Mega-Events im Interview mit Bunte preis. Demnach soll ihr erstes gemeinsames Kind rund einen Monat nach Olympia das Licht der Welt erblicken.

"Es wird ein Sohn, der voraussichtlich Mitte September zur Welt kommt", so der 31-Jährige. Die frohe Kunde der Schwangerschaft habe das Paar bereits im Januar erhalten.

"Dass wir bald Eltern werden, ist das Größte für uns. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung, nach unserer Traumhochzeit gehören Kinder für uns dazu, um komplett zu sein", freute sich Viktoria. Im Mai 2023 hatte sich das glückliche Paar das Jawort gegeben.

Zuvor will der Sportsoldat aber noch Edelmetall aus Frankreich mit nach Hause bringen. In Paris geht er in seiner Paradedisziplin am Barren an den Start und darf sich durchaus Hoffnungen auf den großen Wurf machen.

Bei den vergangenen Spielen 2021 in Tokio sicherte sich der gebürtige Oberbayer bereits die Silbermedaille, im vergangenen Jahr holte er bei der WM in Antwerpen dann sogar als erster Deutscher seit 16 Jahren Gold.