Skilanglauf-Superstar muss nach Kopf-Sturz ins Krankenhaus

Drammen (Norwegen) - Schreckmoment um Johannes Hösflot Kläbo (29): Norwegens Skilanglauf -Superstar ist beim Weltcup in Drammen übel gestürzt.

Der norwegische Skilangläufer Johannes Hösflot Kläbo (29) liegt bäuchlings im Schnee und hält sich den Kopf. © IMAGO / NTB

Im Sprint-Halbfinale am Donnerstag verlor der US-Amerikaner Ben Ogden (26) zunächst das Gleichgewicht und ging zu Boden, wodurch Kläbo auf ihn traf.

Der Rekord-Olympiasieger flog über seinen Konkurrenten hinweg und prallte dabei mit dem Hinterkopf auf den Schnee.

Kläbo blieb daraufhin zunächst am Boden liegen, ehe er sich kurze Zeit später glücklicherweise wieder aufrichtete.

Gestützt von einem Betreuer verließ er anschließend die Strecke, wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.