Ja oder Nein zu Olympia? Umfrage liefert Hinweis auf Votum der NRW-Bevölkerung

Köln - Kurz vor Abschluss der Bürgerentscheide in der Rhein-Ruhr-Region zeichnet sich laut einer aktuellen Umfrage eine Mehrheit für eine Olympia -Bewerbung in Nordrhein-Westfalen ab.

NRW will sich für die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. (Symbolfoto) © Kiichiro Sato/AP/dpa

54 Prozent der Menschen in den 17 Bewerberstädten befürworten eine Bewerbung um die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044, wie aus dem aktuellen "NRW-Check" des Forsa-Meinungsforschungsinstituts im Auftrag 39 nordrhein-westfälischer Tageszeitungen hervorgeht.

38 Prozent haben sich in der Umfrage, für die vom 7. bis 14. April 1531 Menschen über 16 Jahre, darunter 400 Bewohnerinnen und Bewohner aus den 17 Bewerberstädten, befragt wurden, indes gegen eine gemeinsame Bewerbung für Olympia in NRW ausgesprochen.

Acht Prozent machten keine Angabe. Landesweit sprachen sich 48 Prozent für eine gemeinsame Olympia-Bewerbung aus, während 39 Prozent dagegen waren.

In den 17 beteiligten Städten wird noch bis Sonntag über eine Beteiligung der jeweiligen Kommune an der NRW-Bewerbung "KölnRheinRuhr" abgestimmt. Insgesamt sind mehr als vier Millionen Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland wahlberechtigt.

Die Bewerberstädte sind Aachen, Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Herten, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, Monheim am Rhein, Oberhausen, Pulheim, Recklinghausen und Wuppertal.