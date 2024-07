Kristina Vogel zwischen Umzug, Prüfungsstress und Olympia: "Die Tage könnten länger sein"

Zusammen mit ihrem Verlobten Michael Seidenbecher (39) wollte sie eigentlich nach dem Verkauf ihres Hauses in Erfurt direkt ins neue Heim ziehen. "Uns hatte es beim Bau aus diversen Gründen nicht so gut getroffen: Pfusch, Mangel und Streitigkeiten", ärgert sich Vogel.

Jetzt geht es in die Abschlussprüfungen. "Neben dem Kommentieren muss ich dann noch ein bisschen in die Bücher reingucken und lernen", scherzt sie.

"Wenn so viele Sachen auf einmal zusammenkommen, was vom Zeitplan ganz gut passen muss, dann geht es immer drunter und drüber." Dazu zählt neben dem bevorstehenden Umzug auch noch die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele , die am 26. Juli beginnen, und Prüfungsstress.

Im August nimmt die TV-Expertin auf der Kommentatoren-Tribüne Platz. © IMAGO/frontalvision.com

Ab 3. August berichtet die 33-Jährige zusammen mit Michael Krämer (32) von Bahnrad-Wettkämpfen in Paris. Obwohl die zweifache Olympiasiegerin dabei über die Sportart spricht, in der sie seit ihrer Jugend aktiv war, steht ihr eine Menge Arbeit bevor.

"Wir haben teilweise vier bis fünf Stunden, in denen wir durchkommentieren müssen. Das ist ganz schön viel. Deshalb bereite ich mich auf die Athletinnen und Athleten vor, denke darüber nach, welche netten, kleinen Anekdoten ich erzählen könnte", so Vogel.

"Man überlegt natürlich auch, wie man Zuschauern, die zum ersten Mal Bahnradsport sehen, die Regeln erklärt. Gerade, wenn die Rennen unterbrochen werden müssen, müssen wir Zeit überbrücken. Dafür brauchen wir Geschichten." Nach den Olympischen Spielen und den Abschlussprüfungen gibt es für Vogel kaum Zeit, zu verschnaufen.

"September bis Februar steht dann die Ausbildungszeit an. Da kommen die Athletinnen und Athleten nach Kienbaum. In der Zeit bin ich 1-zu-1-Trainerin. In der restlichen Zeit im Sommer bin ich eher Mentorin und Guide, weil die Sportler dann an ihren Heimatstützpunkten sind und dort ihre Wettkämpfe absolvieren."