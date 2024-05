Liebes-News nach Lebensgefahr: Olympiasiegerin Kristina Vogel zeigt stolz ihren Klunker!

Kristina Vogel (33) zeigt auf Instagram stolz ihren Verlobungsring vor. © Screenshot/Instagram/kristina.vogel

Die elffache Bahnrad-Weltmeisterin und ihr Partner Michael Seidenbecher (39) werden sich nämlich bald das Jawort geben.

In ihrer Instagram-Story vom "Greentech Festival" in Berlin deutete die 33-Jährige mit einem edlen Ring an der linken Hand an, dass ihr Liebster vor ihr auf die Knie gegangen sein könnte. Dabei präsentierte sie das Schmuckstück auffällig gern der Kamera.

Gegenüber RTL bestätigte die Ex-Spitzensportlerin die Verlobung zudem. Demnach soll Michael während einer Kreuzfahrt um die Hand seiner Angebeteten angehalten und ihr den imposanten Diamanten an selbige gesteckt haben.

Für den dreiwöchigen Trip zur See von Fuerteventura aus war vorher jedoch das Einverständnis ihrer Ärzte nötig, nachdem sie im April mit einer Lungenembolie ins Krankenhaus eingeliefert worden war und sich dort einer Not-OP unterziehen musste.

Ihr rechter Lungenflügel sei aufgrund vieler Thromben "fast zu" und auch der linke "kurz vorm Kollaps" gewesen, wodurch ihr Herz unter enormem Druck gestanden habe.

"Wäre ich noch ein paar Stunden länger zu Hause geblieben, dann wär ich vermutlich gestorben!", erklärte die ausgebildete Polizeihauptmeisterin anschließend.