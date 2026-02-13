Deutscher Olympia-Sieger drückt Bundeskanzler Merz am Handy weg

Cortina d'Ampezzo (Italien) - Kann ja mal passieren: Bundeskanzler Friedrich Merz (70) wollte Rodel-König Max Langenhan (26) nach dessen Olympiasieg persönlich am Telefon gratulieren. Daraus wurde jedoch nichts, weil der 26-Jährige ihn kurzerhand wegdrückte.

Ungewollt drückte der Rodel-Star Max Langenhan (26) den Anruf von Bundeskanzler Friedrich Merz weg. © Michael Kappeler/dpa

"Mir ist ein kleiner Fauxpas passiert, muss ich ehrlich sein. Ich hatte eine kurze Nacht, muss man ehrlich sein, nur um das jetzt noch mal ... Also, das verschönert nichts", erklärte der Thüringer zu Beginn eines kurzen Instagram-Videos, das ihn gemeinsam mit seinem Team zeigt.

In den frühen Morgenstunden wartete er auf sein Shuttle, als plötzlich eine unbekannte Nummer auf dem Display erschien. Zeitgleich schaute er sich nach eigener Aussage "ein cooles Video von den Geissens" an.

Da die Nummer nicht gespeichert war, wischte er den Anruf weg. Der Gedanke, dass es sich um einen ganz besonderen Gesprächspartner handeln könnte, kam ihm in diesem Augenblick offenbar nicht.

Erst mit etwas Abstand wurde ihm dann allerdings klar, welche prominente Stimme er unbeabsichtigt weggedrückt hatte.