Olympia-Athletin verpasst Uni-Abgabefrist: Professor reagiert anders als erwartet

Mailand (Italien) - Eine verpasste Abgabefrist gilt an Universität für viele Studenten als Albtraum. Genau das widerfuhr Madeline Schizas (22) während der Olympischen Winterspiele . Die kanadische Eiskunstläuferin verpasste die Deadline, doch die Reaktion darauf fiel überraschend positiv aus.

Die kanadische Olympia-Teilnehmerin Madeline Schizas (22) versäumte eine Uni-Abgabefrist. Ihr Professor nahm es gelassen. © Natacha Pisarenko/AP/dpa

Als Studentin der McMaster University in Hamilton/Ontario hätte die 22-Jährige bis Freitag die Hausarbeit eines Soziologie-Kurses abgeben müssen. Da sie jedoch im Kurzprogramm des Teamwettbewerbs startete, bat sie um Aufschub.

Die Antwort ihres Professors überraschte. Dieser reagierte nämlich anders, als man es vielleicht erwartet hätte: "Hallo, Madeline. Wow! Was für ein besonderer Moment. Ja, unter den gegebenen Umständen ist eine Verlängerung absolut in Ordnung", schrieb ihr Professor am Samstag in einer später öffentlich gewordenen E-Mail.

Doch damit nicht genug. Er schickte ihr darüber hinaus noch eine Portion Motivation mit auf den Weg: "Das ganze Land drückt dir und deinen Teamkollegen die Daumen."