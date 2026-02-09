Olympia-Athletin verpasst Uni-Abgabefrist: Professor reagiert anders als erwartet
Mailand (Italien) - Eine verpasste Abgabefrist gilt an Universität für viele Studenten als Albtraum. Genau das widerfuhr Madeline Schizas (22) während der Olympischen Winterspiele. Die kanadische Eiskunstläuferin verpasste die Deadline, doch die Reaktion darauf fiel überraschend positiv aus.
Als Studentin der McMaster University in Hamilton/Ontario hätte die 22-Jährige bis Freitag die Hausarbeit eines Soziologie-Kurses abgeben müssen. Da sie jedoch im Kurzprogramm des Teamwettbewerbs startete, bat sie um Aufschub.
Die Antwort ihres Professors überraschte. Dieser reagierte nämlich anders, als man es vielleicht erwartet hätte: "Hallo, Madeline. Wow! Was für ein besonderer Moment. Ja, unter den gegebenen Umständen ist eine Verlängerung absolut in Ordnung", schrieb ihr Professor am Samstag in einer später öffentlich gewordenen E-Mail.
Doch damit nicht genug. Er schickte ihr darüber hinaus noch eine Portion Motivation mit auf den Weg: "Das ganze Land drückt dir und deinen Teamkollegen die Daumen."
Professor reagiert gelassen auf Schizas' verpasste Abgabefrist
In ihrer Instagram-Story erklärte Schizas später: "Ich habe gedacht, die Reflexion sei am Sonntag fällig, nicht am Freitag." Dazu schrieb sie selbstironisch: "LOLLLL, ich liebe es, Studentin und Sportlerin zu sein."
Trotz Uni-Fauxpas kann sich Schizas nun ganz auf Olympia konzentrieren, den Lernstress zumindest für kurze Zeit hinter sich lassen.
Titelfoto: Natacha Pisarenko/AP/dpa