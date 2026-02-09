Olympia 2026 im Ticker: Trotz Staffel-Bronze - kein Einzel für Biathlon-Star Strelow

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Justus Strelow muss den Biathlon-Einzel am Dienstag aussitzen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind am Freitag mit einer spektakulären XXL-Show eröffnet worden.

Schon am zweiten Wettkampftag konnte sich Team Deutschland über die erste Goldmedaille freuen: Rennrodler Max Langenhan aus Thüringen fegte mit vier Bahnrekorden zum Olympiasieg. In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

9. Februar, 14.12 Uhr: Mathilde Gremaud verteidigt Olympia-Gold gegen Eileen Gu

Im Ski Freestyle hat sich die Schweizerin Mathilde Gremaud zum zweiten Mal in Folge zur Olympiasiegerin gekürt. Wie schon vor vier Jahren in Peking verwies sie Superstar Eileen Gu aus China auf den zweiten Platz. Dritte wurde die Kanadierin Megan Oldham. Deutsche Athletinnen waren durch die Verletzung von Muriel Mohr im Training nicht am Start.

9. Februar, 13.27 Uhr: Justus Strelow startet nicht im Biathlon-Einzel

Obwohl er einer der besten Schützen des Weltcups ist, wird Justus Strelow nicht beim schießlastigen Einzel an den Start gehen. Stattdessen setzt der DSV auf Philipp Nawrath, Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher. "Das ist keine Entscheidung gegen Justus und gegen seine Qualitäten, die er unbestritten hat", kommentierte Sportdirektor Felix Bitterling die Entscheidung, allerdings liege die schwierige Vier-Kilometer-Runde im Einzel dem Bronze-Gewinner mit der Mixed-Staffel nicht besonders. "Da würde die läuferische Lücke zu sehr aufreißen. Da wir den Justus definitiv im weiteren Verlauf der Olympischen Spiele brauchen werden, ist diese Entscheidung so ausgefallen", sagte Bitterling. Strelow habe die Entscheidung "wie ein Teamplayer" akzeptiert. Zudem ist es nicht das erste Mal, dass er den Einzel bei einem Großevent verpasst: Schon bei den vergangenen beiden WMs hatte er den längsten Wettbewerb ausgesessen, um für die Staffeln fit zu sein.

Justus Strelow holte zwar Bronze mit der Mixed-Staffel, im 20-Kilometer-Einzel am Dienstag kommt er allerdings nicht zum Einsatz. © Hendrik Schmidt/dpa

9. Februar, 11.36 Uhr: Deutschland zur Hälfte der Team-Kombination auf Platz 11

Die Team-Kombination der Männer ist in vollem Gange. Nach der Abfahrt befindet sich das deutsche Duo Simon Jocher/Linus Straßer auf dem elften Platz. Jocher lieferte eine solide Abfahrt, am Ende war er 1,33 Sekunden langsamer als der Tagesschnellste Giovanni Franzoni aus Italien. Damit hat Straßer im Slalom (14 Uhr) noch alle Chancen, um Deutschland weiter nach vorne zu bringen, der 33-Jährige ist einer der besten Slalom-Fahrer der Welt, der es liebt, von hinten anzugreifen.

Simon Jocher brachte das deutsche Duo in der Team-Kombination auf Platz 11 ins Ziel. Von dort aus wird um 14 Uhr Linus Straßer angreifen. © Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

9. Februar, 8.15 Uhr: Glänzt auch der Montag wieder golden für Deutschland?

Am zweiten Wettkampftag holte Deutschland den kompletten Medaillensatz! Und auch am Montag könnte es golden für Team D weitergehen. Beim Skispringen der Männer von der Normalchance (19 Uhr) hat nämlich Philipp Raimund beste Karten. Zwar hat der 25-Jährige noch nie ein Weltcup-Springen für sich entscheiden können, doch alleine in dieser Saison stand er bereits fünfmal auf dem Podest. Beim letzten Training am Sonntagabend belegte er bei drei Sprüngen zudem die Plätze 1, 1 und 2. Auch Felix Hoffmann, hinter Raimund bester Deutscher im Gesamtweltcup, darf sich Hoffnungen auf Edelmetall machen. Den kompletten Wettkampfplan findet Ihr hier.

Philipp Raimund (r.) darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. © Swen Pförtner/dpa

8. Februar, 22.01 Uhr: Der zweite Wettkampftag neigt sich dem Ende entgegen

Beim Eiskunstlauf im Mixed-Team klirren unter den Augen großer Prominenz gerade noch die Kufen: Unter anderem schauen sich Tennis-Superstar und Paris-Olympiasieger Novak Djokovic sowie die siebenfache Leichtathletik-Olympiasiegerin Allyson Felix das Spektakel an. Währenddessen freut sich Team D über seine ersten Medaillen. Gold-Rodler Max Langenhan überstrahlt den zweiten Wettkampftag aus deutscher Sicht natürlich, aber zuvor war Emma Aicher bei der Abfahrt auch nur ganz knapp am ersten Platz vorbeigeschrammt und musste sich mit Silber begnügen, ehe die Mixed-Staffel im Biathlon noch Bronze nachlegte. Leider wurden die Spiele am Sonntag aber von der schweren Verletzung von US-Star Lindsey Vonn überschattet. Eine Übersicht zu allen Gewinnern findet Ihr in unserem Medaillenspiegel.

8. Februar, 21.25 Uhr: Feier-Panne bei Justus Strelow

Die Bronze-Feier der deutschen Biathleten ist immer noch in vollem Gange, doch offenbar sind die Medaillen nicht unbedingt partyfest. Bei einem Freudensprung fiel Justus Strelow das begehrte Edelmetall am Abend nämlich einfach von der Kette auf den Boden, wie ein Video des DSV auf Instagram zeigt. "Hey Olympia, was ist mit euren Medaillen los?", fragte sich der Verband zu dem Clip. Hoffentlich ist wenigstens der glänzende Teil heil geblieben!

8. Februar, 19.20 Uhr: Erste Goldmedaille für Deutschland!

Rennrodler Max Langenhan hat Team D beim Einzel der Männer das erste Gold der Winterspiele in Italien beschert! Alles zum Olympiasieg des Thüringers lest Ihr unter: "Mit vier Bahnrekorden und Schmerzen! Rodler Langenhan saust zum Olympiasieg".

Max Langenhan freut sich über die erste deutsche Goldmedaille. © Michael Kappeler/dpa

8. Februar, 17.48 Uhr: Norweger Sander Eitrem holt Gold über 5000 Meter im Eisschnelllauf

In olympischer Rekordzeit von 6:03.95 Minuten entschied Sander Eitrem die 5000 Meter der Männer im Eisschnelllauf für sich. Der Weltrekordhalter aus Norwegen ließ den Tschechen Metodej Jilek um fast drei Sekunden hinter sich, Bronze ging an den Italiener Riccardo Lorello. Die deutschen Starter hatten mit der Medaillenvergabe nichts zu tun, brachten aber als Zehnter (Gabriel Groß), 16. (Felix Maly) und 19. (Fridtjof Petzold) gute Leistungen aufs Eis.

Sander Eitrem ist Olympiasieger über 5000 Meter. © Peter Kneffel/dpa

Nach dem schlimmen Sturz der Gold-Favoritin Lindsey Vonn hat ihr Trainer Alexander Hödlmoser einen ersten Zwischenstand geteilt. Was er zu sagen hatte, lest Ihr hier: "Schwer verletzt nach Horror-Sturz: Vonn-Coach gibt erstes Verletzungs-Update".

8. Februar, 17.24 Uhr: Max Langenhan im Einsitzer auf Gold-Kurs

Schon am ersten Wettkampf-Tag zimmerte Rodler Max Langenhan zweimal Bahnrekord in den Eiskanal von Cortina, nur um sich in dritten Lauf noch einmal zu übertrumpfen. Dritter Bahnrekord im dritten Lauf, damit hat der 26-Jährige vor dem finalen Durchgang im Einsitzer fast drei Zehntel Vorsprung auf den Österreicher Jonas Müller. Der Viertplatzierte Kristers Aparjods liegt schon über eine Sekunde zurück - im Rodeln Welten. Für Altmeister Felix Loch hingegen läuft es nicht so gut: Der Olympiasieger von 2010 und 2014 liegt derzeit nur auf Platz acht, Timon Grancagnolo als Dritter im Bunde belegt aktuell den zehnten Rang.

Max Langenhan ist im Eiskanal von Cortina das Maß aller Dinge. © Michael Kappeler/dpa

8. Februar, 17.08 Uhr: Vanessa Voigt kann Glück nach Staffel-Bronze nicht fassen

Nachdem die deutschen Biathleten ihre Medaille in der Mixed-Staffel gesichert hatte, rang Vanessa Voigt mit der Fassung. Die 28-Jährige erinnerte sich an das schwierige Jahr, das hinter ihr liegt: "'Passiert das wirklich?': Nach Staffel-Bronze fließen bei Biathlon-Star die Tränen".