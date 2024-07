Deutsches Olympia-Drama! "Scheiß Krankheit" zerstört Lebenstraum

Manuel Eitel (27) muss wegen einer Corona-Infektion seinen Lebenstraum Olympia begraben. © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Weil der für den SSV Ulm startende Athlet sich kurz vor der Abreise zu den Olympischen Sommerspielen in Paris eine Corona-Infektion zugezogen hat, platzt sein Lebenstraum.

Auf Instagram schrieb Eitel Worte, die nicht nur mitfühlen lassen, sondern einem die Tränen in die Augen treiben.

"Heute ist und wird einer der schlimmsten Tage meines Lebens sein. Aufgrund einer COVID Infektion muss ich meinen Start bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris absagen. Was ich gerade fühle, übersteigt jede Niederlage, die ich im Sport jemals erlebt habe. Ich bin absolut fassungslos, am Boden und versteh die Welt nicht mehr", lässt er im geschriebenen Wort seinen Emotionen am Dienstag freien Lauf.

Die wenigsten wüssten, wie viel er geopfert und investiert habe, um sich die Teilnahme an den Spielen zu verdienen, am Ende mache ihm "diese Scheiße Krankheit einen Strich durch die Rechnung".