Killer-Keime in der Seine! Ist jetzt Olympia 2024 in Paris in Gefahr?

Paris - Es soll eines der Highlights der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris werden, doch steht das Schwimmen im Fluss "Seine" jetzt komplett auf der Kippe? Am Sonntag musste der Testwettkampf für das sportliche Riesenevent abgesagt werden.

Bei Proben des Wassers in der Seine wurde in den vergangenen Tagen eine zu schlechte Qualität festgestellt, zudem warnten Behörden vor gefährlichen Bakterien. © Christophe Ena/AP/dpa

Der heftige Grund: Killerkeime in dem Gewässer! Bei Proben wurde eine schlechte Wasserqualität festgestellt. Die Behörden warnten zudem vor den potenziell tödlichen E. coli-Bakterien. Sie sind für schwere Darmbeschwerden- oder Entzündungen verantwortlich und können zu tödlichem Nierenversagen führen.

Was war passiert? In den vergangenen Tagen hatte es in der französischen Metropole heftigst geregnet. Darunter litt die Qualität des Wassers in der Seine.

Schon am Freitag musste das Training der Freiwasserschwimmer abgesagt werden, Forscher rückten an und untersuchten das Nass.

Die dabei ermittelten Werte ließen die Übungseinheiten nicht zu. Am Sonntagmorgen folgte vom Weltverband "World Aquatics" schließlich die Absage aller Wettbewerbe.

"World Aquatics ist enttäuscht, dass die Wasserqualität der Seine zur Absage des World Aquatics Open Water Swimming World Cups geführt hat, aber die Gesundheit unserer Athleten muss immer unsere oberste Priorität sein", teilte der Verband auf seiner Homepage mit.