Lässt er nun die Hüllen fallen? Unmoralisches Angebot für viralen Stabhochspringer!

Paris - Bei den Olympischen Spielen in Paris profitierte Anthony Ammirati (21) nicht von seinem stattlichen Geschlechtsteil, nun könnte es ihm aber doch noch die Taschen füllen. Dafür müsste der französische Stabhochspringer allerdings die Hüllen statt die Querlatte fallen lassen.

Anthony Ammirati (21) wurde bei den olympischen Spielen zum viralen Hit - allerdings nicht nur wegen seiner Stabhochsprung-Künste. © Antonin THUILLIER/AFP

Bei der Qualifikation am vergangenen Samstag sorgte der 21-jährige Leichtathlet für einen der wohl kuriosesten Momente des sportlichen Mega-Events.

Beim zweiten Versuch, 5,70 Meter zu überspringen, riss er die Latte mit seinem besten Stück aus der Verankerung und beendete damit zugleich seine Medaillen-Träume.

Im Netz avancierte der aus Grasse stammende U20-Weltmeister jedoch schnell zum Star, denn das Video, in dem ihm sein beachtliches Gemächt zum Verhängnis wurde, ging viral. Und beeindruckte offenbar auch den Boss einer Internetseite mit weniger jugendfreien Inhalten.

Daryn Parker, Vizepräsident des Erotik-Portals "CamSoda", machte Ammirati in einem Brief mittlerweile einen äußerst lukrativen Vorschlag, wie TMZ berichtet.

Zwar habe es in Paris nicht für Edelmetall gereicht, doch "wenn es nach mir ginge, würde ich Dich für das auszeichnen, was alle anderen gesehen haben, nämlich Dein Talent unterhalb der Gürtellinie", hieß es demnach in dem Schreiben.



"Als Liebhaber von Aktivitäten, die sich um den Schritt drehen, würde ich Dir gerne bis zu 250.000 Dollar für eine 60-minütige Webcam-Show anbieten, in der Du Deine Vorzüge zur Schau stellst, aber natürlich ohne die Querlatte", so der "CamSoda"-Chef.